Um dos restaurantes mais longevos e charmosos de Curitiba anunciou recentemente uma novidade daquelas. O Baviera, após 51 anos como um dos ícones das noites frias de Curitiba, servindo a clássica sopa de cebola e diversos pratos consagrados, agora abre também no almoço. E as novidades não param por aí.

Primeiro, vamos à grande notícia de outubro. Sob nova direção desde o ano de 2021, no auge da pandemia, o Baviera se adaptou aos novos tempos e também às novidades trazidas pelo novo proprietário Márcio Borges. Uma das propostas mais disruptivas foi trazer para o dia a culinária e ambiente que fazem sucesso durante a noite.

“Logo que assumimos a administração do restaurante tínhamos essa ideia de abrir para o almoço, porque durante o dia o espaço é muito bonito. Lembra aqueles pubs europeus. Diferente do jantar, eu sempre considerei que no almoço nós teríamos liberdade para inovar, e está sendo muito divertido”, explica o proprietário do Baviera.

E uma das grandes novidades é o menu em três tempos, harmonizado com vinhos escolhidos pelo sommelier premiado Arlei Kulik, que por anos esteve à frente da adega do restaurante Durski. O novo menu executivo será servido de segunda à sexta-feira, com entrada, prato principal e sobremesa, ao preço de R$ 89 por pessoa. Se o cliente optar pelas harmonizações cuidadosamente escolhidas por Arlei, o preço do menu vai a R$ 149.

Um exemplo é a entrada de Salada Capresi Contemporânea ao Pesto de Rúcula, o Fettucine Quatro Queijos com Escalope de Mignon como prato principal e o Pudim de Sorvete com Calda de Frutas da Estação de Sobremesa. Com a harmonização, serão oferecidos o vinho branco Marquês de Borba (Alentejo), o tinto Chateau de Cathalogne (Bourdeaux) e Porto Messias 10 anos (vinho do porto).

Pratos clássicos & Novos pratos

Márcio Borges aproveita para tranquilizar o público cativo do restaurante. “Garanto aos clientes fiéis da casa que à noite tudo continuará igual, com a mesma atmosfera, pratos, iluminação, tudo intacto”.

Todo o menu de jantar poderá ser provado durante o almoço (com exceção às pizzas e calzones), inclusive a famosa e premiada sopa de cebola. Além do Menu Executivo, outras novidades são a incorporação de risotos com diferentes opções de carnes ao cardápio e novas saladas e massas, como o Fuzillet à Baviera, feito com massa artesanal.

Horário estendido

Além do novo horário de almoço, o Baviera continuará a oferecer sua experiência renomada de jantar à luz de velas, proporcionando o cenário perfeito para ocasiões especiais e momentos românticos. “Nossa missão é entregar não apenas refeições excepcionais, mas criar memórias duradouras para os nossos clientes”, acrescenta Borges.

Para garantir a comodidade dos espectadores dos grandes eventos e cinemas o Baviera fez mudanças em seus horários de funcionamento. Agora, os clientes podem chegar ao restaurante até 1h da manhã nas sextas, sábados e feriados. Nas outras noites da semana o atendimento encerra às 0h.

A direção do restaurante estendeu o horário para que os clientes possam desfrutar de momentos memoráveis e de todo o cardápio da casa até tarde da noite. “Sentimos que Curitiba precisava de uma boa opção para o público que gosta de jantar depois de um show ou de pegar um cinema. Vamos preencher essa lacuna”, explica Márcio Borges, proprietário do Baviera.

Em 2022, as comemorações do 50º aniversário incluíram uma série de mudanças, desde um novo sistema de pedidos online até um menu de drinks contemporâneos, que foi incorporado com sucesso à carta da casa.

A revitalização de elementos como a fachada, os banheiros e a decoração mantém a tradição do Baviera, enquanto alinha o restaurante aos tempos atuais. Afinal, tradição e modernidade podem andar juntas, não?

O Baviera fica na Rua Augusto Stellfeld, 18 – Centro. Informações pelo telefone (41) 3232-1995.

