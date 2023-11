Curitiba se prepara para celebrar o Festival do Churrasco que acontece nos dias 10, 11 e 12 de novembro, no estacionamento do Shopping Boulevard, localizado no bairro Xaxim. Os organizadores prometem uma estrutura completa e de qualidade para que os amantes da paixão nacional possam curtir com a família.

Segundo os criadores do festival, o evento será uma celebração gastronômica única, unindo os sabores do churrasco com uma ampla seleção de cervejas artesanais, uma exposição de carros clássicos, música e espaço kids. O Festival do Churrasco reúne os maiores especialistas de Curitiba como O Grande Assador, Rib Brasil, Black Skull, CWB Barbecue, Cozinha da Fran, Ignorus Cervejaria e Chopp Brahma Express Curitiba.

Com mais de 100 torneiras de chopp, os visitantes terão a oportunidade de explorar uma variedade de cervejas, de IPAs ousadas a stouts encorpadas, enquanto saboreiam uma incrível seleção de cortes de carne grelhados.

A exposição de carros clássicos será um acréscimo emocionante para o evento, destacando a rica história automobilística da cidade e suas joias do passado. Os visitantes poderão passear por uma exibição deslumbrante de veículos vintage, admirando sua beleza atemporal e a precisão da restauração.

“Estamos preparados para atender até 10.000 pessoas por dia, com tranquilidade e segurança. Além de toda a estrutura permanente do Shopping Boulevard, que estará funcionando integrado ao Festival do Churrasco. Teremos parceiros de renome e qualidade envolvidos em todos os aspectos da produção do evento”, explica Fabiano Souza, diretor de operações do festival.

A operação de vendas de alimentos e bebidas será 100% automatizada pela uGet, empresa especializada em eventos de grande porte. Além dos caixas tradicionais em totens automatizados, haverá a opção pré-paga no modelo cashless, na qual os visitantes têm a possibilidade de comprar crédito antecipadamente e utilizar por meio de uma pulseira ou cartão NFC, habilitado e vinculado ao CPF de cada usuário, que também poderá ser recarregado nos totens.

Os horários de atendimento serão: sexta (10) das 18 às 22h, sábado (11) das 12h às 22 h e, domingo (12) das 12 às 20h. A entrada é gratuita. O Shopping Boulevard fica na BR 116, nº 16.303, bairro Xaxim.

