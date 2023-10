Festival que celebra a cultura indiana acontece em novembro, em Curitiba

Um grande festival que celebra a cultura indiana e oriental. Assim pode se resumir a primeira edição da Expo Índia-Brasil, evento que acontece do dia 3 a 12 de novembro no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui.

Com mais de 150 expositores vindos de países como Índia, Turquia, Paquistão, Tunísia e outros 14 países, a feira estará dividida em três grandes áreas. A primeira delas oferecerá variadas opções de produtos artesanais, com muita moda, artigos decorativos, acessórios, as famosas pashminas, lenços e muito mais. Outra atração será o festival gastronômico, que contará com a típica comida indiana servida pelo renomado restaurante Swadisht, além de comida árabe e japonesa, entre outras delícias.

“Há muito tempo tínhamos vontade de fazer um grande festival indiano no Brasil. Desde 2014 realizamos eventos de menor porte, em shoppings de todas as 26 capitais do Brasil além de dez grandes cidades. Curitiba foi a cidade escolhida pois foi a primeira a receber o nosso evento, há nove anos, e essa é uma forma de retornar para a cidade todo o carinho que recebemos do público. Será um grande momento para quem gosta da cultura ou para quem quer saber um pouco mais sobre os costumes, tradições e culinária do nosso povo”, conta Hussain Baba, promotor do evento.

Outro grande momento da Expo Índia-Brasil será a programação cultural, que oferecerá opções como dança indiana, apresentações musicais, cantos devocionais, além de exposições, artesãos trabalhando in loco, aulas de yoga, tatuagem de henna, oficinas e outros atrativos. “Desde que nossa família chegou ao Brasil tínhamos a intenção de promover um evento que oferecesse um perfil mais cultural, com opções para toda a família. Nossa expectativa é a de receber mais de 35 mil visitantes nos dez dias de feira”, celebra Hussain.

Cultura indiana para todos os gostos

A milenar cultura hindu será um dos pontos altos da Expo Índia-Brasil, que oferecerá atrações culturais para todos os gostos. Entre elas a exposição sobre a vida e obra de Mahatma Gandhi, advogado e ativista que lutou dos anos 1920 a 1940 pelo fim da colonização inglesa e pela independência do povo indiano. Ainda, os visitantes poderão conferir uma exposição sobre a Festa da Luzes – Diwali – popular festa indiana semelhante ao carnaval brasileiro e que este ano acontece na Índia no dia 12 de novembro. A exposição será organizada pelo instituto Cultural Vidya, que também vai ambientar a entrada do evento com o tema da festa. “As pessoas vão poder sentir um pouquinho o que é esse grande festival e a importância dele para a cultura do país”, afirma Hussain.

No palco montado no espaço, será possível acompanhar apresentações de dança com as alunas da escola de dança Krishna Natyan, de Curitiba, que farão apresentações das danças típicas indianas, e também com a dançarina russa Arina Bekarevich, que percorre o mundo com suas performances de Bharatanatyam, Kathak e folk dance, além de outras atrações. Ainda, os visitantes poderão conferir apresentações musicais com o professor Jay Vrindavana e também cantos devocionais, os chamados Bhajanas, com o pessoal do Tempo Hare Krishna Iskcon de Curitiba. “Os cânticos são conhecidos do público e grandes representantes da cultura indiana. Será um grande espetáculo de arte e cultura”, reforçou o organizador do evento.

O público também poderá conferir como são feitas as famosas pashminas, que serão produzidas in loco pelo artesão Aijaz Hussain Mir, que vem de Srinagar, capital de Kashmir, no norte da Índia, especialmente para a Expo Índia. “Nossa ideia é mostrar para o público uma das mais tradicionais artes indianas feita por um artista que trabalha exclusivamente com isso. Ainda, teremos um artista esculpindo uma peça durante todo o evento e o público vai poder acompanhar de perto todo o processo artístico”, diz Hussain.

A milenar ioga também não poderia ficar de fora, e durante todos os dias será possível participar de aulas experimentais e oficinas com o mestre indiano Pradeep e com Gustavo Goura. Ainda, para quem é apaixonado pelas famosas tatuagens de henna indianas, o evento também oferecerá artistas especializados na arte.

Festival gastronômico

Um dos grandes diferenciais do evento será o festival gastronômico, que oferecerá a típica comida indiana como os conhecidos Samosas, pastéis recheados com especiarias, panquecas orientais, chicken masala, tradicional prato de frango marinados no iogurte, e muitas outras opções. Os pratos terão valores que vão de R$ 25 a R$ 65. Ainda, no espaço, os visitantes poderão aproveitar delícias de outras culturas, como a culinária árabe, japonesa, brasileira, marroquina, e muito mais.

“Teremos um espaço destinado às famosas especiarias indianas, que são um dos maiores diferenciais da culinária hindu. Serão muitos aromas e sabores típicos para que o público possa degustar e levar para casa um pedacinho da Índia”, finaliza Hussain.

Serviço Expo Índia

Data: 3 a 12 de novembro

Horários: segunda a sábado das 14h às 22h e domingos das 14h às 20h

Local: Centro de Eventos Positivo – Alameda Ecológica Burle Marx, 2518 – Santo Inácio, Curitiba – PR, 82305-100

Valores: R$ 15,00 a inteira e R$ 7,50 a meia. Ingressos disponíveis pelo Disk Ingressos: https://www.diskingressos.com.br/grupo/1339/05-11-2023/pr/curitiba/feira-expo-india-brasil

Confira programação cultural completa

3 de novembro (sexta-feira)

15h – Pradeep Yoga

16h – Pradeep Yoga

16h30 – Dança com Arina

17h – Pradeep Yoga

18h – Pradeep Yoga

18h30 – Dança com Arina

19h – Bhajanas – cantos devocionais Hare Krishna ISKCOM

20h – Música com Jay Vrindavana

20h30 – Dança Krishna Natyam

21h – Dança com Arina

4 de novembro (sábado)

15h – Dança com Arina

16h30 – Dança com Arina

17h – Bhajanas – cantos devocionais Hare Krishna ISKCON

18h30 – Dança com Arina

19h – Yoga com Gustavo Goura

19h30 – Música com Jay Vrindavana

20h – Dança Krishna Natyam

20h30 – Bhajanas – cantos devocionais Hare Krishna ISKCON

5 de novembro (domingo)

15h – Música com Jay Vrindanava

15h30 – Dança com Krishna Natyam

16h – Pradeep Yoga

17h – Dança com Arina

18h – Pradeep Yoga

18h30 – Dança com Arina

19h – Pradeep Yoga

6 de novembro (segunda-feira)

15h – Pradeep Yoga

15h30 – Dança com Arina

16h – Pradeep Yoga

17h – Pradeep Yoga

19h – Dança com Arina

20h30 – Dança com Arina

7 de novembro (terça-feira)

15h – Pradeep Yoga

15h30 – Dança com Arina

16h – Pradeep Yoga

17h – Pradeep Yoga

18h – Pradeep Yoga

19h – Dança com Arina

20h30 – Dança com Arina

8 de novembro (quarta-feira)

15h – Pradeep Yoga

15h30 – Dança com Arina

16h – Pradeep Yoga

17h – Pradeep Yoga

18h – Pradeep Yoga

19h – Dança com Arina

20h30 – Dança com Arina

9 de novembro (quinta-feira)

15h – Pradeep Yoga

15h30 – Dança com Arina

16h – Pradeep Yoga

17h – Pradeep Yoga

18h – Pradeep Yoga

19h – Dança com Arina

20h30 – Dança com Arina

10 de novembro (sexta-feira)

15h – Pradeep Yoga

16h – Pradeep Yoga

16h30 – Dança com Arina

18h – Dança com Arina

19h – Bhajanas – cantos devocionais Hare Krishna ISKCON

19h30 – Dança com Krishna Natyam

21h – Dança com Arina

11 de novembro (sábado)

15h – Música com Jay Vrindavana

16h30 – Dança com Arina

17h – Bhajanas – cantos devocionais Hare Krishna ISKCON

19h – Dança com Arina

20h – Dança com Krishna Natyam

21h – Bhajanas – cantos devocionais Hare Krishna ISKCON

12 de novembro (domingo)

15h – Música com Jay Vrindavana

15h30 – Dança com Krishna Natyam

16h – Pradeep Yoga

17h – Dança com Arina

18h – Pradeep Yoga

18h30 – Dança com Arina

19h – Pradeep Yoga

