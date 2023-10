Natal de Curitiba 2023 ganha destaque na Times Square, em Nova York

O Natal de Curitiba é internacional! A fama de agradar curitibanos e turistas com grandes eventos cheio de luzes, músicas e emoção, deixou o país e aterrissou nos Estados Unidos. Um dos telões da Times Square, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, conhecida por ser a “Avenida Mais Famosa do Mundo” divulgou a capital paranaense na sexta-feira (27) como sendo a com maior Natal do Brasil.

Em um dos telões que costumam passar informes publicitários de grandes empresas ou mesmo shows de artistas mundialmente conhecidos, a Time Square se tornou a imagem mais conhecida de Nova York. O centro da região é a praça, no cruzamento da Broadway com a 7ª avenida, ponto em que os telões chamam atenção.

Na propaganda de Curitiba, aparecem pontos turísticos como o Parque Tanguá, Jardim Botânico e a árvore de Natal decorada do Parque Barigui. Nos dizeres, a Prefeitura de Curitiba faz o convite para visitar a cidade no Natal e que a emoção está por aqui.

Quanto custa para anunciar?

A prefeitura não informou o custo do anúncio, mas o destaque na Times Square pode ser feito por qualquer pessoa. Para estampar um vídeo ou foto na avenida mais famosa do mundo por 15 segundos, o valor inicial é de US$ 40, equivalente a R$ 200, e pode ser feito por um aplicativo.

Para ter esses 15 segundos de “fama” é necessário baixar o aplicativo TSX, escolher o vídeo e carregar na plataforma. Depois de carregar a mídia, basta selecionar o horário que deseja exibir seu vídeo e realizar o pagamento.

Os preços começam em US$ 40, mas podem variar dependendo do dia, horário e movimentação de pessoas. A compra pode ser feita de qualquer lugar do mundo e se você não estiver na Times Square para assistir, basta acessar o TSX Livestream e aproveitar o momento.

Para divulgar mídia na Times Square é preciso cumprir algumas regras. O conteúdo é avaliado por pessoas e inteligência artificial, que verificam se os vídeos são realmente de pessoas comuns e não anúncios. Não são permitidos conteúdos que tenham links, QR Code, promoções e violência.

