Halloween Curitiba: programação do Dia das Bruxas para jovens e adultos

Al[em de uma programação completa para as crianças, encontrada primordialmente nos shoppings da Grande Curitiba, o Halloween movimenta também o imaginário dos jovens e adultos. Para eles, bares, restaurantes e afins prepararam uma série de atrações para diversão dos clientes no Dia das Bruxas.

Veja algumas sugestões da Tribuna para curtir o dia.

Mustang Sally

Gostosuras ou travessuras? A icônica frase é o ponto de partida do Halloween do Mustang Sally. O aterrorizante evento, já tradicional da casa que celebrou 20 anos em 2023, conta a partir desta semana com um cardápio especial, contendo entradas, pratos principais e drinks temáticos, além de deliciosas sobremesas. As delícias e outras surpresas da casa tex-mex estarão disponíveis até dia 31 de outubro. As unidades do Mustang Sally contarão também com performances do Elvis Zumbi e da Wandinha, personagem da Família Addams, hoje (27) e amanhã (28). “A música ao vivo nas unidades Batel e Cabral também terá clássicos no Halloween do Mustang Sally.

Boulevard Curitibano

Com uma programação recheada de atividades e atrações, o evento promete encantar visitantes de todas as idades. O evento especial acontecerá entre os dias 27 e 29 de outubro. Durante esses três dias, as crianças poderão se divertir com cama elástica, piscina de bolinhas e deliciosos doces temáticos de Halloween. Além disso, nos dias 28 e 29 de outubro, das 12h às 21h, a diversão fica ainda melhor com a pintura artística e a oportunidade de experimentar um cabelo maluco. Além das atividades para as crianças, o evento contará com programação de música ao vivo, tornando os momentos de compras e ao redor da mesa ainda mais especiais e completos. Dia 27/10 (sexta-feira) Juninho Oliveira das 19h até 22h, dia 28/10 (sábado) Octavio Lisboa das 19h até 22h e dia 29/10 (domingo) Dado das 13h até 16h. Avenida. Rep. Argentina, 1004 – Água Verde.

Soft Ice

O dia mais assombrado do ano se aproxima! E a SOFT Ice Cream, rede curitibana especializada em sorvetes artesanais, está preparando uma ação bem especial para comemorar o famoso Halloween, ou Dia das Bruxas, que acontece no dia 31 de outubro: o Trick or Treat! Brincadeira típica realizada na noite de Halloween, a “Gostosuras ou Travessuras” será celebrada com uma ação diferenciada em todas as lojas da rede no Estado do Paraná, nos dias 27 de outubro e 04 de novembro. Para participar, é só chegar no caixa de qualquer uma das unidades da SOFT e pedir por “Gostosuras ou Travessuras”. O cliente então receberá uma carta sorteada: caso a carta recebida seja a de “Gostosura”, ele poderá adquirir qualquer sobremesa do cardápio com desconto. Já para a carta “Travessuras”, o cliente será surpreendido com um sorvete que receberá uma combinação de sabores surpresa. A rede conta com três endereços em Curitiba (Batel – Al. Dr. Carlos de Carvalho, 665; Museu Oscar Niemeyer – R. Manoel Eufrásio, 1550; e Praça do Japão – Av. Sete de Setembro, 5050) e uma unidade em Ponta Grossa (R. Dr. Paula Xavier, 1020).

Halloween no Largo

Os bares Garden São Francisco e o Boteco da Ordem se unem para um evento especial. A segunda edição do “Halloween no Largo” acontece entre os dias 27 e 31 de outubro, com direito a decoração especial, promoções e muito mais. Essa edição do evento também contará com os já famosos “drinks horripilantes”. São eles, o “Chuck” – preparado com vodka, suco de maracujá, licor de pêssego e grenadine, por R$17,99 – e o shot especial “It” – preparado com Jagamaster, Amarula e Tônica, por R$14,99. Além disso, durante os cinco dias de festa no Garden São Francisco, a caipirosca limão sairá por R$10, o chope da casa (pilsen 300ml) R$6,49 e os baldes de cerveja estarão com 10% off. No Boteco da Ordem, o chope (pilsen 300ml) sairá a R$5,99, e double drink a R$19,99 – consultar as opões disponíveis, além de combos promocionais exclusivos.

Hard Rock Café

No dia 31 de outubro, o Hard Rock Cafe Curitiba oferece um welcome drink para todos os que forem fantasiados. Além disso, estão disponíveis no valor de R$ 42,90, drinks especiais temáticos, o BOO-berry Zombie, servido em todas as unidades do Hard Rock ao redor do mundo para celebrar a data. Os hambúrgueres também entram no clima com pães coloridos especialmente para a festa, enquanto o ambiente se transforma em um cenário totalmente inspirado no Dia das Bruxas. Para participar e curtir muito rock’n roll, basta comparecer ao Hard Rock Cafe Curitiba, localizado na Rua Buenos Aires, 50, no bairro Batel, das 11h30 às 23h, vestindo a fantasia mais horripilante.

NH Curitiba The Five

No dia 29, o NH Curitiba The Five proporciona uma experiência de café da manhã no clima do Dia das Bruxas. No Trinitas Restaurante, os visitantes poderão desfrutar de uma mesa temática decorada em alusão à festa, acompanhada de um cardápio especial com, brigadeiro morceguito, dedos de bruxa, chapéu recheado surpresa, drinks halloween, mini pizza e chocolate chip spider, puking pumpkins, donuts horripilantes, olhos esbugalhados, sepultura cavernosa e spider web sheet cake. O valor do café da manhã para não hóspedes é de R$ 65 + 10%, e crianças de até sete anos não pagam. O hotel está localizado na Rua Nunes Machado, 68, no bairro Batel.

Crossroads

Neste domingo (22), a partir das 15h, o Bar Crossroads, referência na cena rock n`roll de Curitiba, localizado no bairro Água Verde, promove um evento para celebrar em grande estilo o Halloween. Em parceria com o We Are Bastards Pub, o Crossroads apresenta o “Thunderstruck Halloween – Ed. Filmes de Terror”, com três palcos, sendo dois internos e um externo, com programação musical ao vivo, gastronomia e concurso de fantasias com premiação para as melhores caracterizações.

Bodebrown

Com decoração de Dia das Bruxas, jazz, blues e muita cerveja artesanal, o Halloween toma conta da Bodebrown neste sábado (28/10). O evento tem entrada franca e acontece na fábrica, localizada no Hauer, das 9h às 18h. Entre as atrações, tem show com Zia Leme & The Swing Connection e dezoito opções em chope e growlers PET. Zia Leme comanda os vocais da The Swing Connection, um quinteto de experientes músicos que passeia por temas clássicos do jazz e blues. A apresentação acontece às 14h. Além da música, também vai ter tatuagem ao vivo: Júlia Pallu realiza uma sessão de flash tattoo durante o evento.

Porks

No Porks – Porco & Chope, o Halloween será comemorado com venda do famoso Chope Pilsen (300ml) da casa, dessa vez na cor roxa, pelo preço promocional de R$ 5. A festa acontece na sexta-feira (27) durante todo o dia e no sábado (28) até às 20h. As unidades também estarão decoradas na temática do Dia das Bruxas. No cardápio, os deliciosos sanduíches e petiscos da casa, entre eles o Porks Bacon Burger, preparado com burger de costelinha de porco, creme de cheddar e tiras de bacon crocante, e o Bei com Melado, com tiras de bacon crocante cobertas por melado de cana de açúcar, e mais de dez opções de drinks. O Halloween do Porks acontece nesta sexta e sábado, dias 27 e 28 de outubro, em todas as unidades Porks

We Are Bastards

Até o final de outubro, o We Are Bastards Pub, localizado no bairro Água Verde promove uma sequência de noites sinistras, intitulada de We Are Monsters. Do dia 21 a 31 de outubro, o pub, que estará com ambientação de terror, disponibiliza dois drinks inéditos, feitos especialmente para a comemoração do Dia das Bruxas, e elaborados pelo head bartender, Tiago Paião. São eles, o Scorpion (R$30), que conta com Bacardi 4 anos, conhaque Fundador, laranja, limão e falernum (xarope de amêndoas); e o Black Bahama (R$30), preparado com Bacardi Oro com especiarias da casa, abacaxi, kahlúa (licor de café), Malibu e limão. Além das novidades alcoólicas, o We Are Bastards também contará com shots especiais de gostosuras ou travessuras, cabine de fotos com itens divertidos e personagens macabros interagindo com a galera nos dias 21,22, 27,28 e 31. O bar fica na Av. Iguaçu, 2300, no bairro Água Verde. A entrada é gratuita.

Halloween Açucarado

Entre doçura e arrepios, cinco docerias proporcionam uma experiência encantadora para os amantes de doces e do mês das bruxas. De cupcakes sanguinolentos a bolos encantados por feitiços, cada um desses lugares oferece uma experiência envolvente e misteriosa para quem busca uma dose extra de emoção – e açúcar – em outubro. Desde detalhes macabros até sabores inovadores, cada confeitaria traz à vida o espírito do Halloween de maneiras surpreendentes.

AFAGO CASA DE DOCES (@somosafago) – A Afago Casa de Doces apresenta três sabores aterrorizantemente deliciosos em suas eclairs exclusivas, que trazem o visual dos icônicos personagens de terror: Eclair Chucky (Novidade!), Pânico (2021) e It: A Coisa (2022). Os três sabores de Halloween são vendidos a R$ 14 cada. As éclairs podem ser encontradas, até o dia 31 de outubro, nas duas lojas da Afago, nos bairros Bigorrilho e Batel.

CHIFFON CAKE (@chiffoncakecuritiba) – Até o dia 31, o cardápio está repleto de opções doces, salgadas e bebidas com decoração exclusiva de Halloween. Os bolos ganharam vida com decorações de monstros, fantasmas e até mesmo o temido Frankenstein! Entre as criações está o Chiffon Cake Morango com Travessuras (R$ 195 – 1,5kg), que tem massa branca com recheio de brigadeiro branco, creme branco, morangos e suspiros. Tem ainda o Chiffon Cake Devil’s Cake (R$ 215 – 1,5kg), com massa cacau black, creme de chocolate, calda de caramelo coberto com marshmallow tostado. A Chiffon Cake fica na Rua Jaime Balão 130 e abre todos os dias das 10h às 20h

DAMARATE CONFEITARIA (@damarate_confeitaria) – Para o Halloween, os doces ganharam fantasias aterrorizantes. Entre eles, então: Cupcake Sangrento (R$ 16,90 na loja |R$ 18,90 no delivery) Pirulito Múmia (R$ 13,90 na loja | R$ 15,90 no delivery) Brigadeiro Monstro Ninho (R$ 8,50 na loja | R$ 9,90 no delivery). Estes doces exclusivos estarão disponíveis até o dia 31 de outubro nas duas lojas da marca e também pelo Ifood.

DÉLICES DE SUCRE (@delicesdesucre) – Até o dia 31 de outubro, a loja oferece uma experiência única para todos os amantes de doces e da atmosfera mágica e divertida, com a loja inteiramente decorada. No cardápio e na vitrine, uma seleção de mais de 20 opções entre doces, salgados e bebidas temáticas, a combinação perfeita para tornar o Halloween ainda mais memorável. Entre os destaques do cardápio especial estão: o Gateau Djanho (R$ 29):e Salém, o Gato (R$ 29): No cardápio de bebidas tem opções geladas e quentes, como o Chá Hibisco Sangrento (R$ 22), Rua Simão Bolívar, 628 – Juvevê

MAIS QUE CHOCOLATE (@mqccuritiba) – Até o dia 31 de outubro, tem sobremesa nova: o Brownie com Mousse de Chocolate e Farofa de Oreo (R$ 32). Essa combinação perfeita de texturas e sabores que transporta para um mundo de deliciosos arrepios. Rua Professor João Doetzer 560 – Jardim das Américas

