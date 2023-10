Halloween em Curitiba: onde curtir o Dia das Bruxas com as crianças

Apesar de muita gente ainda torcer o nariz, o Halloween se transformou em febre no Brasil. A celebração ainda carrega consigo muita controvérsia, inclusive sobre sua origem. No entanto, as fantasias, gostosuras e travessuras, bruxas e abóboras com caras malvadas estão por toda a cidade e a Tribuna separou uma série de eventos ligados ao Dia das Bruxas que vão movimentar a cidade neste final de semana.

A lista a seguir é voltada especialmente para as crianças, com atrações espalhadas em diversos shoppings e outros estabelecimentos de Curitiba e região.

Chácara das Vaquinhas

A Chácara das Vaquinhas está com programação temática de Halloween neste final de semana. Com foco no público infantil, a recreação terá caça aos doces, camarim de pintura no rosto, concurso de fantasias, oficina de cupacake, oficina de pintura temática, oficina de plantação de hortaliças, jogo torta na cara e caminhada ecológica para conhecer os animais de chácara. Na gastronomia, a costela no fogo de chão (premiada como a melhor da região pelo Prêmio Bom Gourmet 2023), o saboroso galeto assado com farinha panko, pernil suíno na grelha, entre vários outros pratos. Das 13 às 15h estará servida mesa de sobremesas e café da tarde. As reservas estão abertas, com vagas limitadas, a R$ 142,90 por adulto e R$95 para crianças de 4 a 11 anos (menores de 4 anos não pagam). A Chácara das Vaquinhas fica na Rua Vila Nova, 940 – Cachoeira – São José dos Pinhais. Informações pelo Whatsapp (41) 99815-2946.

Shopping Jardim das Américas

Mistério, magia e bruxaria… até o dia 29 de outubro, o Shopping Jardim das Américas será cenário de um reino de mistério e magia com a Escola de Magia Hocus Pocus, uma atração emocionante bem no clima de Halloween. Localizada na Praça de Eventos do 2º Piso, a Escola de Magia Hocus Pocus vem diariamente encantando crianças e adultos, das 14h às 20h, até o dia 29 de outubro. A entrada custa apenas R$ 5,00 e é a oportunidade perfeita para descobrir seu talento bruxo. Ao final da jornada mágica, todas as crianças receberão um certificado de participação, comprovando que se tornaram verdadeiros bruxos e bruxas na Escola de Magia Hocus Pocus. Além disso, no fim de semana de 28 e 29 de outubro, as comemorações ganharão ainda mais vida com a Caça aos Doces no mall. Das 14h às 20h, na Praça de Eventos, no 2º Piso, as crianças poderão se juntar a essa emocionante busca por guloseimas. Garanta seu ingresso por apenas R$ 5,00 e inscreva-se pelo aplicativo do shopping – as vagas são limitadas! E para tornar o visual de Halloween especial, haverá um espaço de Maquiagem Halloween da Ella’s Cosméticos. Das 13h às 20h, nos dias 28 e 29 de outubro, quem quiser poderá se maquiar gratuitamente!

Alto da XV Mall

O clima de halloween vai tomar conta do Alto da XV Mall no dia 29 de outubro, das 13h às 18h, com um evento para lá de divertido! Em parceria com a Creche Arte Manhas, o mall promove uma feira com 14 expositores e um desfile de arrepiar com pets fantasiados para a ocasião. O Desfile de HAUlloween terá início às 15h e os amigos de quatro patas com as fantasias mais criativas irão receber o reconhecimento de 1º, 2º e 3º lugar. Outro destaque do dia é a feira, que estará repleta de produtos pets, com acessórios, roupinhas e petiscos para todos os gostos. O Alto da XV Mall fica na Rua Camões, 601, Alto da XV.

Shopping Curitiba

Neste sábado (28) acontece mais uma edição do Halloween do Shopping Curitiba, festa infantil gratuita, que acontecerá das 14h às 18h, no Largo Curitiba (Piso L2). Os pequenos poderão tirar fotos com personagens horripilantes, pintar o rosto no camarim de pintura e haverá também distribuição de bexigas e algodão doce. Outra atividade bastante aguardada é a caça aos doces, na qual as crianças partem em busca de guloseimas pelas lojas do shopping (inscrições encerradas) O Shopping Curitiba fica na Eua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro.

Jockey Plaza Shopping

No próximo sábado, dia 28 de outubro, o Jockey Plaza Shopping realiza a terceira edição do Caldeirão do Jotapê, com muita música, brincadeiras e atividades para comemorar o Halloween. Com decoração temática e gratuita para toda a família, a festa acontece das 14h às 20h, no piso L2, ao lado do Johnny Rockets, com oficinas, brincadeiras, camarins, animadores, karaokê e apresentações artísticas. O Caldeirão do Jotapê vai distribuir gratuitamente kits travessuras, com adereços assustadores e um mapa com a Trilha de Gostosuras, para a caça aos doces nas lojas participantes. São 500 kits disponíveis, que garantem a oportunidade de participar do desfile de fantasias. Para reservar o kit antecipadamente, é necessário se inscrever pelo aplicativo PODI O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370.

City Outlet

O Halloween no City Center Outlet Premium promete muita gostosura, travessura e descontos. Para as crianças a programação especial terá brincadeiras e oficinas enquanto seus pais ou responsáveis inúmeras lojas ofertarão descontos de arrepiar no ‘City Off Boo’. Nesta sexta e sábado tem oficina para montagem de um fantasma marionete. As inscrições serão feitas na hora, por ordem de chegada. No sábado também será realizada a tradicional Caça aos Doces, com a companhia de bruxas que irão guiar as crianças nas buscas. Para os adultos, o shopping prepara descontos especiais. O City Outlet fica em Campo Largo, Rua João Bertoja, 1995 – Itaqui de Cima, acesso pela BR 277. – Campo Largo.

Shopping Estação

O Halloween nunca passa em branco no Shopping Estação, as famílias esperam tradicionalmente pela programação do local, que é sempre gratuita, aberta ao público e muito divertida. Preparem as fantasias e anotem na agenda, no sábado, dia 21 de outubro, das 14h às 18h, acontece a comemoração do Dia das Bruxas do Estação. Das 14h às 18h, haverá Caça aos doces pelas lojas do shopping e será distribuído um mapa por ordem de chegada; atenção pois a participação é limitada; também nesse período, as crianças poderão fazer maquiagens arrepiantes no Camarim de pintura. Das 15h às 16h, uma árvore falante vai interagir com os pequenos; e das 16h às 17h, as famosas bruxas do Bosque Alemão vão contar histórias para os participantes da atividade. Durante a tarde, personagens assustadores vão circular pelo shopping e divertir os clientes. Para participar das atividades é necessário realizar uma inscrição gratuita no site do Shopping Estação, no link https://shoppingestacao.com.br/fique-por-dentro/halloween.htm O shopping Estação fica na Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças.

Shopping Muller

O Shopping Mueller convida toda a família para entrar no clima do Dia das Bruxas em mais uma edição do Halloween Kids Mueller. Serão dois dias de muita diversão, com direito a shows, brincadeiras, desfile de fantasias e a presença de personagens como a Rainha Má, Malévola, Darth Vader, Wandinha, entre outros. As atividades acontecem nos dias 28 e 29 de outubro (sábado e domingo) e são todas gratuitas. Nos dois dias, a programação começa a partir das 14h com muitas brincadeiras. A banda Rock Kids se apresenta em dois horários, às 15h e às 17h, no piso L4. Para quem gosta de entrar no clima do Halloween e ir caracterizado, haverá desfiles de fantasia, às 16h. Das 14h às 18h, personagens circulam pelo shopping, interagem e posam para fotos com a criançada. O Shopping Mueller fica na Avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico,

Shopping Boulevard

Dois dias marcam o Halloween do Shopping Boulevard. Dias 28 e 29, a partir das 14h, tem atividades para celebrar a data mais assustadora do ano. Para participar, é necessário realizar a inscrição, que será feita no local e é gratuita. A programação fica no Espaço Kids do shopping, em frente à loja Help Kids. Oficina artística, camarim de pinturas, acontecem até às 17h, já o Travessuras Cantadas se estende até às 18h. O desfile do cabelo maluco começa às 16h. São dois dias de atrações. Dia 28, o tema é a Oficina de Papertony Monstruoso. Já o dia 29, conta com a oficina de máscaras horripilantes. Haverá desfile para eleger o cabelo mais criativo. Os 3 primeiros ganhadores, tanto no sábado quanto no domingo, recebem premiação. O Shopping Boulevard fica na BR-116, número 16.303 – Xaxim

Shopping AguaVerde

O Shopping AguaVerde terá uma programação especial voltada ao público infantil em comemoração ao Halloween. Na tarde de sábado, dia 28, haverá oficina de slime do terror ao custo de R$ 20 por criança. E no domingo, dia 29, camarim de pintura temática gratuita, para transformar os pequenos em bruxinhas, bruxinhos e outros personagens. Além dessas atividades, continua a programação gratuita em comemoração ao mês das crianças. No sábado (28), Teatro de Bonecos “Janjão e o Resgate de Florisbela”, às 17 horas. E no domingo (29), oficina Brincando de Circo, também às 17 horas. Para tornar a diversão ainda melhor, o novo Wow Espaço Infantil, que foi totalmente reformulado, tem opções para crianças de até 10 anos. O espaço tem brinquedão, escorregadores, piscina de bolinhas, pula-pula e outras atividades que estimulam o desenvolvimento motor. O Shopping AguaVerde fica na Av. Rep. Argentina, 1927 – Água Verde.

Pátio Batel

O Halloween está de volta ao Pátio Batel! Nos dias 24, 25 e 26 de outubro, o shopping entra no clima de sustos ou travessuras em uma aventura cheia de surpresas para os pequenos: no Halloween da Fazenda das Abóboras! Na programação haverá encontro com personagens, atrações artísticas e brincadeiras, além da desejada “caça aos doces”. Ou seja: todas as crianças que participarem recebem uma sacolinha personalizada com um mapa para explorar as lojas que estão distribuindo doces no dia. O Pátio Batel destinará 10% das vagas do dia para neurodiversos ou com necessidades especiais. Elas pagam um preço especial e não tem horário específico. O Halloween do Pátio Batel tem preço de inscrição R$ 40 por criança. O Pátio Batel fica na Av. do Batel, 1868 – Batel.

