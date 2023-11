As casas sobre rodas vão invadir Curitiba e Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense. Desde a último sábado (3) os primeiros visitantes da 7ª Expo Motorhome, que vai de 8 a 12 de novembro no Expotrade, começaram a chegar na região. O encontro que vai reunir cerca de 20 mil apaixonados pelo campismo e por estes veículos recreativos que são sonho de consumo de milhões de brasileiros.

A expectativa dos organizadores é que cerca de 600 veículos estacionem no Expo Camping, um terreno localizado próximo à Avenida Jacob Macanhan (número 650). As inscrições estão abertas e devem ser feitas por telefone. O camping tem capacidade para receber 700 veículos recreativos – como trailers, mini-trailers, kombis, campers, carros, motos e barracas. Reservas pelo WhatsApp: (54) 99601-1661.

O camping contará com atrações artísticas na Tenda de Shows em dias específicos, jantares temáticos, food trucks e integração entre campistas de vários lugares do país e de países vizinhos. Além disso, o evento contará infraestrutura para hospedagem (pontos de banheiro e chuveiros instalados na área do camping, pontos de cozinha comunitária, pontos de reabastecimento de água, descarga de detritos e esgoto, energia elétrica para RVS e barracas).

Para aqueles que viajam com os seus pets, assim como a exposição 7ª Expo Motorhome, o camping também permite a entrada de animais. Lembrando que a Expo Motorhome acontece de 8 a 12 de novembro no Expotrade Convention Center Pinhais.

Programação

Segundo os organizadores, o Expo Motorhome será “seis eventos em um”. O Camping da Expo, Feira veículos recreativo com 122 expositores, 22h de conteúdo presencial – tecnologia/desafios viagens lugares remotos/desaceleração da vida com viagens, Espaço interatividade com influenciadores digitais (8,9,10,11 e 12 de novembro), Exposição memorabília (8,9,10,11 e 12 de novembro), e atração Motociclística 6ª Etapa VeloCross Paranaense (10,11,12/11 de novembro).

Os ingressos custam R$ 69 (R$ 34,50 – meia-entrada) e podem ser comprados pela internet: www.expomotorhome.com. O Combo 7ª Expo para visitação 5 dias da exposição sai por R$ 176.

Números das vendas veículos recreativos Brasil

Segundo o diretor da Expo Motorhome, Alexandre Boff, em 2019 as vendas de veículos recreativos – motorhomes, trailers, min-itrailers – tinha demanda razoável. “Em 2020, com a pandemia COVID-19 houve invertida no mercado e entre 2020/2021/2022 o mercado registrou aumento de 80 a 90%, em comparação com 2019. O mercado se manteve aquecido nos anos de 2020, 2021, 2022”.

Sobre 2023, Alexandre Boff afirma que: “Hoje são produzidos cerca de 400 equipamentos mensalmente – entre eles: motorhomes, trailers, mini-trailers, barracas de teto (automotivas para pick-up)”.

Para o diretor da Expo Motorhome, “Trata-se de demanda significativa para o mercado, antes de 2019 não havia essa produção”. Alexandre Boff completa ainda que: “Observo grande aumento de fábricas e pessoas montando negócios relacionados aos veículos recreativos”.

A organização da Expo Motorhome destaca que: “a Feira, evento consolidado no país e América Latina, atua fortemente no fomento do mercado de motorhomes e todos os veículos recreativos. A cada edição difunde amplamente a cultura de vida sobre rodas e viagens de aventura, atraindo, cada vez mais, novos adeptos e indiretamente amplia à demanda do consumidor por aquisições de motorhomes, trailers, mini-trailers, campers, barracas automotivas e toda cadeia de acessórios para campismo e caravanismo”, declara Alexandre Boff.

>>> Confira os 122 expositores da Expo Motorhome

Veja a programação de palestras da 7ª Expo motorhome:

08/11 – Quarta-feira

17h – Paraná Turismo | 18h – Francisco Garonce (Denatran) | 19h – Ricardo Amatucci

09/11 – Quinta-feira

16h – Sioney Carvalho | 17h – Nóis pelo mundo | 18h – Al-ko do Brasil | 19h – Palestra Santo Inácio

10/11 – Sexta-feira

15h- TNG Duo | 16h – Anfatre | 17h – Vip Engenharia | 18h – Enjoy Trip BR | 19h- Zangão Overlander | 20h -Adiantes

11/11 – Sábado

14h- Exp. Curumim | 15h – S+T Studio | 16h – Homenagem a Felipe Kirsch | 17h – Get Outside | 18h – Família Nômade | 19h – Um a Uno

12/11 – Domingo

14h – Lucas Misiak | 15h – Livres leves e soltos | 16h – Mundo por terra

