Figuras que fazem parte da paisagem e das áreas verdes de Curitiba, as capivaras e os pássaros da espécie quero-quero também foram impactados pelas chuvas que alagaram diversos pontos da capital paranaense nas últimas semanas. No entanto, a breve trégua da chuva e até a presença de um sol tímido, que possibilitou o escoamento da água acumulada dos parques de Curitiba, permitiu o registro de uma interação curiosa entre os dois animais.

Na última quinta-feira (2), o técnico em Telecom Luciano Mochinski, 48 anos, dividiu com os mais de 100 mil seguidores no Instagram um vídeo que mostra um quero-quero brigando com uma capivara que estava comendo grama. Procurado pela Tribuna, Mochinski conta que fez o registro no Parque Guairacá, no bairro Fazendinha.

Assista a interação entre os animais:

Fotógrafo cria conteúdos digitais com capivaras de Curitiba

Admirador dos animais, o técnico revela que se aproximou das capivaras durante as corridas que pratica há cerca de dez anos nos parques e ruas de Curitiba. “Quando os vi pela primeira vez foi no Parque Cambuí, no bairro Fazendinha, próximo da minha casa. Fiquei encantado com seu tamanho e aparência, pois pareciam ratos gigantes. Por serem os maiores roedores do planeta, notei que eles andavam em grupos e eram ariscos, não conseguia chegar perto deles”.

Conforme praticava o esporte, Mochinski percebia que as capivaras ficavam assustadas com a presença humana e muitas vezes pulavam na água. Cada vez mais curioso com o comportamento delas, há cinco anos ele decidiu fazer um curso de fotografia para registrar o dia a dia dos animais e publicar na própria conta no Instagram.

Sem tentar se aproximar das capivaras, em um determinado passeio Mochinski viu uma amizade nascer inesperadamente. Ele estava tirando fotos no Parque Barigui e começou a garoar. O fotógrafo pegou um guarda-chuva e seguiu fazendo os registros até que, eventualmente, uma capivara se abrigou debaixo do guarda-chuva com ele.

“Depois voltei lá e sempre a via mais ou menos no mesmo lugar do Parque Barigui, mas não cheguei perto dela. Até que um dia fui e dei um abraço nela e apelidei de Camarada Capi”, relata o técnico.

Os vídeos dos animais fazem tanto sucesso que o influenciador alcançou mais de 100 mil seguidores, resultado que o surpreendeu.

“Como são selvagens, o único contato com eles são as visitas que lhes faço duas vezes por semana. Aí comecei a postar esses vídeos em novembro de 2021, tinha 1200 seguidores no Instagram, até então. De novembro de 2021 a abril consegui 10 mil seguidores e em um mês mais 10 mil. Hoje tenho mais de 100 mil seguidores Tem um vídeo com 63 milhões de visualizações. Estou muito feliz, cada vez aumentando seguidores de todo o mundo”, afirma.

Além da aproximação com a Camarada Capi, Mochinski revela que tem contato com outras três. Já o restante dos animais que fazem parte do grupo permanecem distantes.

