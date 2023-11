Cinco museus pouco conhecidos em Curitiba para conhecer

Curitiba tem muitos museus de diferentes temáticas espalhados pelos bairros. Alguns deles, como o Museu Oscar Niemeyer (MON), no Centro Cívico, e o Museu do Holocausto, no Bom Retiro, já são figuras conhecidas na capital. Mas a cidade também tem aqueles espaços menos conhecidos e que estão esperando para serem explorados.

Por isso, a Tribuna separou uma lista com cinco museus de Curitiba que são voltados para diferentes públicos e que também merecem atenção. Confira a lista:

01 – Museu Planeta Água

Foto: divulgação.

Você sabia que a Sanepar possui um museu que traz a importância de preservar a água? Dividido em nove espaços que trazem experiências interativas, o Museu Planeta Água está localizado na Sanepar, na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 1760, no bairro Tarumã.

“A museografia criativa e sensorial, proporcionada por diferentes suportes imersivos, como projeção mapeada, realidade aumentada, holografias, vídeos e sons, resulta em uma visitação ativa àqueles que mergulham nessa experiência”, informa a organização do espaço.

O espaço funciona de terça à sábado, das 10 horas às 17 horas. A última entrada para visitas é às 16 horas. Os interessados em conhecer o museu, devem fazer o agendamento pelo site.

02 – Museu Paranaense de Ciências Forenses

Foto: divulgação.

Quem gosta de desvendar mistérios e consumir conteúdos relacionados à crimes pode visitar o Museu Paranaense de Ciências Forenses, localizado na Rua Paulo Turkiewicz, 150, no bairro Tarumã.

Mantido pela Polícia Científica do Paraná, o espaço foi fundado em 1910 e era chamado de Museu do Crime. No local é possível encontrar instrumentos e equipamentos utilizados desde o início das atividades periciais no Paraná, além de livros, documentos, arquivos fotográficos e centenas de ossos e outras peças anatômicas.

O museu abre para visitação do público na última segunda-feira de cada mês, das 9 horas às 16 horas. A entrada é gratuita e não é necessário fazer o agendamento.

Quem também curte o tema pode visitar o Antigo Necrotério, localizado na Avenida Visconde de Guarapuava, 2652, no Centro de Curitiba. O local foi remodelado e aberto ao público no final de 2022.

Nesse espaço, as visitas são guiadas e acontecem na última quinta-feira do mês, às 19 horas e 19h30. Os interessados devem fazer a inscrição pelo formulário disponibilizado no Instagram do Museu às 14 horas da segunda-feira anterior a visita.

03 – Museu da Arte Indígena

Foto: divulgação.

Você sabia que o Museu da Arte Indígena (MAI) é o primeiro museu particular do Brasil dedicado exclusivamente à produção artística dos indígenas brasileiros? Na instalação é possível conhecer mais de 1.500 peças divididas entre arte plumária, cerâmica, cestaria, instrumentos musicais, máscaras ritualísticas e objetos utilitários.

Inaugurado em novembro de 2016, na Avenida Água Verde, 1413, o MAI abre para visitação de segunda à sexta-feira, das 10 horas às 17h30. O valor da entrada inteira custa R$ 24 e a meia-entrada é R$ 12.

04 – Museu da Vida

Foto: divulgação.

Quem tem crianças e procura uma atividade diferente para fazer com os pequenos pode colocar o Museu da Vida na lista. Instalado na Rua Jacarezinho, 1691, no bairro Mercês, o espaço é mantido pela Pastoral da Criança e também tem uma exposição especial sobre a fundadora e paranaense Zilda Arns.

No local as crianças podem brincar com água, areia e participar de outras atividades interativas. Uma das salas também explica como é o processo de gestação e nascimento de um bebê.

O Museu da Vida abre de segunda à sexta-feira, das 8 horas às 17 horas e aos sábados, domingos e feriados, das 10 horas às 18 horas. A entrada é gratuita.

05 – Museu Guido Viaro

Foto: divulgação.

Em uma construção grande no Centro de Curitiba está o Museu Guido Viaro, espaço que traz um acervo das obras do artista Ítalo-brasileiro, que viveu entre 1897 e 1971, além de uma sala dedicada ao escritor curitibano Dalton Trevisan, com livros, traduções, filmes baseados em sua obra e estudos críticos.

Além das mostras permanentes, o museu também é sede, desde 2011, do Cineclube Espoletta, que sempre aos sábados exibe filmes seguidos por debates.

O Museu Guido Viaro funciona de terça-feira à sábado, das 14 horas às 18 horas. Ele fica na Rua XV de Novembro, 1348, no Centro. A entrada é gratuita.

