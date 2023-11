Nos dias 08, 09 e 10 de novembro a Socorro aos Necessitados irá realizar um bazar com mercadorias apreendidas pela Receita Federal. Será disponibilizada uma grande variedade de eletrônicos, artigos de pesca, itens de beleza, perfumes, decoração, informática, entre outros.

Os produtos estão com preços que podem chegar a um desconto de 50% em relação ao valor de mercado.

O Bazar vai funcionar na própria Instituição, Rua Konrad Adenauer, 576, Tarumã, Curitiba, das 9h às 17h. A entrada será feita através da distribuição de 400 senhas por dia, que serão entregues por ordem de chegada, a partir das 9h.

O valor da entrada é R$ 5,00 e toda a renda arrecadada será destinada para a manutenção da Socorro aos Necessitados que acolhe aproximadamente 100 pessoas idosas. Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de débito ou crédito (parcelado em até 2x sem juros).

Informações pelos telefones (41) 3266-3813 – 98898-2384 (whatsapp)

Orientações:

