Um bazar beneficente, com produtos apreendidos pela Receita Federal, será realizado em Curitiba nos dias 17 e 18 de novembro, em prol do Hospital da Providência, localizado em Apucarana, região centro-norte do Paraná. O centro hospitalar faz parte do Grupo Nossa Senhora das Graças.

O bazar contará com uma variedade de produtos como celulares, eletrônicos, perfumes, vestuários, brinquedos, artigos de pesca e cosméticos. A entrada será permitida mediante agendamento prévio pelo telefone (41) 3240-6400, a partir do dia 07, às 9h. A apresentação de documento de identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do titular para a entrada e realização das compras é obrigatória.

À vista ou parcelado no cartão

Os produtos disponíveis no bazar não possuem garantia e não será possível realizar trocas. As formas de pagamento aceitas incluem dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito e QR Code, proporcionando flexibilidade aos compradores. Além disso, para compras acima de R$ 100, há a opção de parcelamento em até três vezes no cartão de crédito, tornando os produtos ainda mais acessíveis.

Não serão aceitos cheques e Pix como formas de pagamento. Cada pessoa que visitar o bazar terá um limite máximo de compras no valor de R$ 2.500,00, ou poderá adquirir um único item acima desse valor.

Serviço

Bazar em Prol do Hospital da Providência

Data: 17 e 18 de novembro

Horário: das 9h às 16h

Agendamento: pelo telefone (41) 3240-6400

Local: Prédio da antiga Escola Vicentina Técnica de Enfermagem Catarina Labouré

Endereço: Rua Jacarezinho, 1000 – Mercês

