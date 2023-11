Reforma muda parte de atendimento de Unidade de Saúde Central de Curitiba

Nesta quarta-feira (08), a partir das 11h30, haverá manutenção no sistema elétrico da Unidade de Saúde (US) Ouvidor Pardinho, que está sendo reformada pela Prefeitura de Curitiba. A previsão é que a unidade fique sem energia elétrica por até quatro horas. A maior parte dos atendimentos, contudo, não sofrerá impacto.

De acordo com a supervisora do distrito sanitário da Matriz, Gisele Jarek Túlio, os atendimentos serão feitos em forma de “contingência”. “Isso significa que as equipes atenderão normalmente os pacientes, farão registro em papel e depois lançarão as informações no sistema, assim que retornar a luz”, explica.

Segundo Gisele, apenas os pacientes da odontologia terão o atendimento reagendado. “Para o atendimento de odontologia, a energia elétrica é imprescindível”, explica. “Nestes casos, estamos ligando para os pacientes e reagendando, conforme a necessidade”, completa ela.

Reforma

Estão sendo investidos R$ 1,041 milhão na reforma da Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho, sendo R$ 891 mil do Tesouro Municipal e R$ 150 mil provenientes do governo estadual.

Os atendimentos na unidade não foram interrompidos pela Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS) durante todo o período da reforma coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

Além de uma revitalização completa da unidade, a reforma contempla a ampliação da clínica de odontologia, que mais que dobrará de capacidade, passando de duas para cinco cadeiras de atendimento. Haverá ainda a implantação de box individualizados, de sala de raio-x odontológico e ar-condicionado na clínica.

