Após flagra da Tribuna, Sanepar fecha ‘buracão’ em rua do Centro Cívico

Erosão no asfalto

Na tarde desta terça-feira (07), a Sanepar fechou o buraco enorme que estava na Rua Senador Xavier da Silva, quase esquina com a Rua Mateus Leme, no bairro Centro Cívico, em Curitiba. As equipes colocaram terra e, em seguida, cobriram o trecho danificado com asfalto.

O reparo aconteceu horas depois da publicação de uma reportagem da Tribuna do Paraná, que apontou o problema no asfalto de uma das regiões mais movimentadas da cidade.

Foto: Sanepar / divulgação.

O defeito na via estava localizado no caminho dos veículos. Portanto, o motorista poderia sofrer um acidente ou ter o veículo danificado caso não enxergasse o buraco. Populares chegaram a fazer uma espécie de proteção com madeira e pedaços de papelão para evitar maiores transtornos.

A Tribuna do Paraná procurou a Prefeitura de Curitiba que informou que o problema foi causado por uma erosão na rede de esgotos da Sanepar. Por volta do meio-dia, agentes da Setran sinalizaram o local.

Durante a manhã a Sanepar também afirmou que estava enviando uma equipe para verificar o problema.

