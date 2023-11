No meio da pista!

Um buraco chamou a atenção, na manhã desta terça-feira (07), dos motoristas e pedestres que passavam na Rua Senador Xavier da Silva com a Rua Mateus Leme, no bairro Centro Cívico, em Curitiba, ponto de grande movimento na cidade.

O defeito na via está localizado no caminho dos veículos, ou seja, o motorista pode sofrer um acidente caso não desvie ou mesmo ter o carro danificado. Populares chegaram a fazer uma espécie de proteção com madeira e pedaços de papelão para evitar transtorno maior na região.

Foto: Eloá Cruz/Tribuna do Paraná Foto: Eloá Cruz/Tribuna do Paraná Foto: Eloá Cruz/Tribuna do Paraná

Segundo a Prefeitura de Curitiba, o problema foi causado por uma erosão na rede de esgotos da Sanepar. “A equipe do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) esteve na manhã desta terça-feira para avaliar a origem de um buraco na pista. O resultado trata-se de erosão na Rede de Esgotos da Sanepar”, informou.

Ainda segundo a nota da prefeitura, “o local será sinalizado pela Superintendência de Trânsito e o Controle de Obras de Curitiba (COC), órgão da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, fará o acionamento da concessionária responsável”.

Buraco sinalizado

Buraco sinalizado por equipes da Setran. Foto: Divulgação/SMCS

O registro do buraco no meio da rua foi feito por volta das 9h desta terça-feira. Procurada, a Prefeitura de Curitiba informou que providenciaria a sinalização do local, o que de fato, foi feito por agentes da Setran, pouco antes do meio dia.

A Tribuna do Paraná também procurou a Sanepar, que comunicou que está enviando uma equipe ao local para verificação da ocorrência.

