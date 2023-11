Tem novo sorteio do Nota Paraná nesta semana! Será na quinta-feira (9), no Canal da Música, em Curitiba. Segundo a organização, trata-se de uma edição especial, já que tradicionalmente o sorteio acontece na cidade de Maringá, no Noroeste, onde a sede da Receita Estadual abriga a coordenação do programa.

Neste sorteio, cerca de R$ 5 milhões serão sorteados em prêmios para consumidores e instituições sociais. Para esta edição, concorrem mais de 2,9 milhões de consumidores que solicitaram CPF na nota nas compras feitas no mês de julho. Ao todo, foram liberados 52,4 milhões de bilhetes eletrônicos para o sorteio.

Prêmios

Além do prêmio principal de R$ 1 milhão, serão sorteados 15 mil prêmios de R$ 50, dez prêmios de R$ 10 mil, um prêmio de R$ 50 mil e um prêmio de R$ 100 mil.

Entidades sociais cadastradas no programa também participam. As 1.392 instituições concorrem a 40 prêmios de R$ 5 mil. As organizações da sociedade civil são incluídas no programa por meio de notas fiscais doadas pelos consumidores, as quais geraram neste mês 7,1 milhões de bilhetes.

Prêmios de R$ 100 no Paraná Pay

Cerca de 1,9 milhão de consumidores inscritos no Paraná Pay disputarão 8 mil prêmios de R$ 100. Para o sorteio deste mês foram registrados 18,3 milhões de bilhetes na modalidade.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay é necessário se cadastrar no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios, o que pode ser feito pelo perfil de usuário no site ou no aplicativo (Android ou iOS). Os valores obtidos pelo Paraná Pay podem ser transferidos para a conta bancária vinculada ao Nota Paraná.

Como concorrer aos sorteios

A participação no Programa Nota Paraná é simples: ao fazer compras em mais de 225 mil estabelecimentos comerciais, os consumidores cadastrados solicitam a inclusão do CPF na nota fiscal, o que lhes permite a acumulação de créditos.

Esses créditos podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Além disso, cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar dos sorteios mensais.

