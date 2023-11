No terceiro dia seguido sem chuvas na região de Curitiba, o frio que acompanha os paranaenses nas madrugadas e manhãs perdeu um pouco de força. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Parnaá (Simepar), pra esta terça-feira (07) se mantém o padrão de estabilidade para todas as regiões do estado.

+ Leia mais: Carro completo por R$ 7,9 mil? Leilão da Setran de Curitiba em 71 lotes

Nos setores centro-sul, Campos Gerais e RMC as temperaturas ficaram amenas no amanhecer, com presença de nuvens baixas e/ou nevoeiros, mas já não foi tão frio quanto no dia anterior. “No litoral a nebulosidade fica variável durante boa parte do dia. À tarde o sol predomina em praticamente todo o Estado. No oeste e no norte se intensifica o calor, com máximas podendo chegar a 33°C”, diz o boletim do Simepar.

Em Curitiba a previsão é de máxima próxima aos 22°C. O calor aumenta nos próximos dias e pode chegar aos 31°C na quinta-feira, com aumento da nebulosidade. Ao mesmo tempo, no Oeste, a instabilidade volta a marcar presença no Paraná, trazendo chuva para os dias seguintes em Curitiba.

+ Veja também: Mutirão do emprego tem 530 vagas de trabalho em Curitiba; confira!

A massa de ar aquecida continua predominando no Paraná, por isso teremos uma quarta-feira com calor no Estado. Sol predomina na maior parte do dia, com temperaturas à tarde acima dos 30°C em praticamente todos os municípios paranaenses. Uma frente fria avança na altura do Rio Grande do Sul.

Você já viu essas??

Cena de filme!! Tornado no Paraná arranca telhados e derruba árvores; Vídeo impressiona Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Que lugar é esse?? Cartão postal de Curitiba fica debaixo d´água