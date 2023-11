Mutirão do emprego tem 530 vagas de trabalho em Curitiba; confira!

Os trabalhadores de Curitiba terão nesta semana três oportunidades para conseguir uma vaga no mercado de trabalho nos setores de hotelaria, construção civil, educação e saúde. Serão ofertadas 530 vagas, sendo que 30 delas serão exclusivas para pessoas com deficiência.

Os eventos são promovidos pela Fundação de Ação Social (FAS), em parceria com o Instituto Municipal de Turismo e a plataforma b2b hotel – que oferece serviços e conecta empresas e trabalhadores do setor de hotelaria -, a A.Yoshii Engenharia e o Grupo Marista.

Nesta terça-feira (7) será realizado o mutirão Emprega Hotelaria CWB que vai ofertar 100 vagas para as funções de atendente de restaurante, auxiliar de cozinha, cozinheiro, confeiteiro, garçom, recepcionista, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, camareira e mensageiro. Haverá ainda vagas para colaboradores que irão trabalhar por turno, os chamados turnantes.

As vagas serão ofertadas pelos hotéis Alta Reggia Plaza Hotel, Deville Curitiba Hotel, Pestana Curitiba, HCC Hotels (Qoya Hotel Curitiba e Go Inn), Accor Hotels, Ampiezza Hotel, San Juan, Slaviero Slim, Estação Express, Blumenau e pelo Anjus Restaurante Grill+Eventos.

O processo seletivo será das 9h às 16h, no Espaço do Trabalhador Curitibano Pinheirinho e nos auditórios da Rua da Cidadania Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2.033).

Construção Civil

Na quarta-feira (8) será realizado o mutirão de empregos da A.Yoshii Engenharia, com oferta de 400 vagas para as funções de armador, carpinteiro, pedreiro de acabamento, pedreiro e servente.

O processo seletivo vai acontecer das 9h às 16h, na sede da FAS – Sala do Semeador (Rua Eduardo Sprada, 4.520).

Educação e saúde

Na quinta-feira (9), o processo seletivo será realizado pelo Grupo Marista, com a oferta de 30 vagas exclusivas para pessoas com deficiência que irão trabalhar na área corporativa, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e nos hospitais São Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru. A ação tem o apoio do Departamento da Pessoa com Deficiência.

As entrevistas dos candidatos serão realizadas no Sine Matriz (Praça Rui Barbosa, s/n), das 9h às 16h.

As vagas são para analista de tecnologia informação pleno, analista de segurança da informação sênior, analista de tecnologia informação sênior, analista de riscos e compliance PI, assistente financeiro, comprador júnior, assistente de atendimento, assistente de logística, monitor de polo EAD, analista de projetos sênior, assistente farmácia, assistente OPME hemodinâmica, auxiliar de enfermagem, enfermeiro e técnico enfermagem.

Requisitos

Para se candidatar às vagas ofertadas pelos setores hoteleiro e da construção civil, os interessados precisam ter a partir de 18 anos e, no mínimo, o ensino fundamental. Para as vagas do Grupo Marista, os candidatos também devem ter no mínimo 18 anos e ensino médio completo.

Dependendo da especificidade, algumas vagas ofertadas nos três processos seletivos exigem experiência.

Os candidatos precisam comparecer aos locais das entrevistas de emprego levando RG e CPF. No caso do público PCD é exigido ainda laudo médico atualizado e currículo.

