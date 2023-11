Um jovem de 21 anos, foi preso após pichar a estátua de Marechal Floriano Peixoto, na Praça Tiradentes, no Centro de Curitiba. O crime de vandalismo ocorreu no domingo (05), e foi percebido por câmeras de monitoramento da Guarda Municipal (GM). O rapaz foi multado em R$ 22 mil, sendo que era reincidente na prática de pichação

Segundo a Guarda Municipal, o jovem foi detido 50 metros do local da pichação. Ele chegou a afirmar que estava querendo “espalhar sua arte” pela região central de Curitiba. No momento a abordagem, foram encontradas latas de spray.

Na manhã desta segunda-feira (06), equipes da prefeitura estiveram no local para realizar a limpeza. A estátua de Floriano Peixoto foi instalada na Praça Tiradentes em 1904.

A proibição da pichação tem como base a lei de crimes ambientais que prevê penas de detenção de três meses a um ano e multa.

