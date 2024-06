A pista superior do novo viaduto de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi liberada para o tráfego de veículos nesta terça-feira (25). A estrutura fica no cruzamento com a Rua Joinville e a Alameda Bom Pastor, que em breve serão interligadas na passagem inferior do viaduto, com duas rotatórias disciplinando o trânsito local.

A obra é do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), e custou R$ 39.692.531,98. O objetivo é garantir mais segurança e conforto para moradores e usuários do tráfego de longa distância.

A obra em todo o viaduto está 83,18% concluída, devendo ser finalizada em breve. Com a liberação da pista superior, os serviços serão concentrados em finalizar as rotatórios, a passagem inferior, as novas calçadas, o sistema de drenagem de águas e a sinalização rodoviária.

Viaduto do Bradesco receberá outro nome

A obra é conhecida localmente como Viaduto do Bradesco, em referência a uma agência bancária próxima. “É o antigo Viaduto do Bradesco, porque agora a comunidade sugeriu o nome Caminho das Colônias, e todos nós concordamos, pois vai ser um novo momento no turismo aqui em São José dos Pinhais” afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

O viaduto é uma das obras mais importantes em execução em São José dos Pinhais. Ele contempla a elevação das pistas de rolamento da BR-376 para o tráfego de longa distância, com o trânsito de veículos das vias municipais pela passagem inferior do viaduto e por meio de duas rotatórias. Isso resolve os congestionamentos e longos períodos de espera que marcavam a interseção antigamente.

