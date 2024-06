Designer revitaliza o icônico “Banheirinha” da Fapinha

Em um emocionante retorno às raízes, a Fapinha, em parceria com o Verissimo Design Studio, fundado pelos irmãos Isaque e Stevão Verissimo, anuncia a revitalização do icônico mini-veículo “Banheirinha”, um marco da cultura automobilística brasileira. Celebrando o 55.º aniversário do veículo, que será comemorado em 2025 e a releitura pode ser lançada em edição limitada e comemorativa assinada pelo designer Isaque Verissimo.

O designer por trás do projeto, expressou seu entusiasmo com a oportunidade: “O desafio deste projeto está em capturar a essência do Banheirinha enquanto criamos um veículo que mantém suas proporções, mas com linhas contemporâneas. É uma tarefa significativa, pois estamos lidando com um modelo que deixou uma marca na história de muitos entusiastas automotivos. É um carro pequeno com uma história gigante! É uma honra fazer parte deste projeto”, comemorou Verissimo.

Lançado em 1970 pela FAPA, posteriormente conhecida como Fapinha, ganhou notoriedade com o modelo Fapinha-GT, carinhosamente apelidado de Banheirinha devido ao formato de sua carroceria. Este veículo se tornou um ícone e, ao longo dos anos, a Fapinha se consolidou como uma indústria respeitada no mercado de mini-veículos, com modelos lendários como o Xingu e o Cross Dream.

Giampaolo, diretor da Fapinha, revelou que antes do modelo entrar em produção em massa, será lançada uma edição limitada feita de fibra de carbono, destinada exclusivamente a colecionadores e entusiastas. Esta edição especial contará com detalhes dourados e uma placa de identificação, tornando-a um item de desejo para os aficionados por automóveis.

A revitalização do Banheirinha não só celebra a rica história da Fapinha, mas também promete cativar uma nova geração de amantes de carros, mantendo vivo o legado deste mini-veículo lendário. Com o toque inovador de Isaque Veríssimo, o Banheirinha está pronto para retomar seu lugar de destaque nos corações dos entusiastas automobilísticos brasileiros. (Fotos: Fapinha/Divulgação).