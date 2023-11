Carro completo por R$ 7,9 mil? Leilão da Setran de Curitiba em 71 lotes

A Superintendência de Trânsito (Setran) promoverá leilão on-line de 71 veículos, entre carros e motocicletas em condições de circulação. A oportunidade acontecerá a partir das 9h desta sexta-feira (10) e terá lances a partir de R$ 400.

Os veículos leiloados são aqueles apreendidos ou removidos nas fiscalizações da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT). Podem participar do leilão tanto pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas, desde que cumpram com o previsto no edital.

Além dos automóveis e motocicletas em condições de circulação, serão leiloados 15 veículos em estado de sucata aproveitável, dez em condição de sucata aproveitável, mas com motor inservível, e 30 sucatas inservíveis. Nestes casos, apenas pessoas jurídicas ou empresários individuais podem participar, atendendo aos requisitos dos editais.

Avaliação

Os interessados em participar do leilão poderão avaliar, na quarta-feira (8) e quinta-feira (9), a condição dos itens leiloados. A visita ocorre na Rua Alberto Klemtz, 310, no bairro Portão, das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h. O agendamento da visita deve ser feito pelo telefone (11) 3777-8088.

O leilão

Os lances são feitos na modalidade eletrônica, a partir do preço mínimo estabelecido para cada modelo. Quem oferece o maior valor é considerado o vencedor.

O leilão é a última etapa do serviço de remoção de veículos que foram apreendidos ou removidos em fiscalizações de trânsito pela cidade. Veículos removidos da via pública por apresentar irregularidades podem ir a leilão caso não sejam retirados do pátio da Setran pelo proprietário no período de 60 dias – o prazo é definido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Serviço: leilão on-line da Setran

Automóvel e motocicleta – circulação

Data e horário: sexta-feira (10/11), às 9h

Site: www.vipleiloes.com.br

Automóvel e motocicleta – sucata aproveitável

Data e horário: sexta-feira (10/11), às 11h

Site: www.vipleiloes.com.br

Automóvel e motocicleta – sucata aproveitável com motor inservível

Data e horário: sexta-feira (10/11), às 13h

Local: www.vipleiloes.com.br

Motocicleta, Camionete e Automóvel – sucata inservível

Data e horário: sexta-feira (10/11), às 15h

Local: www.vipleiloes.com.br

