Uma discussão entre um homem e um guarda municipal, na manhã desta terça-feira (7), na Casa de Passagem Rebouças, em Curitiba, resultou na morte de Joares da Silva, de 29 anos. O homem foi baleado e não resistiu aos ferimentos. O guarda fazia a segurança no local.

Conforme nota da Guarda Municipal (GM), o homem passou a noite nas instalações e, pela manhã, durante a fila do café, envolveu-se em uma discussão com outros usuários. Diante da confusão, um dos educadores sociais da Fundação de Ação Social (FAS) solicitou a assistência do guarda municipal de plantão.

Ainda segundo a GM, o servidor, que já havia encerrado seu trabalho e estava realizando a troca de turno, ofereceu ajuda aos colegas quando o acolhido teria agredido o guarda municipal, levando-o a empregar a força e a realizar um disparo de arma de fogo. O homem morreu no local, e as Polícias Civil e Científica foram imediatamente acionadas.

A identidade do guarda envolvido não foi revelada.

