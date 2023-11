Três homens morreram após confronto com policiais na madrugada desta terça-feira (07) na Rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma viatura realizava patrulhamento na região do bairro Mato Dentro, quando suspeitaram dos ocupantes de um veículo Gol. Ao realizar a abordagem, o motorista do carro com outros mais dois jovens, não obedeceram a sinalização de parar.

+ Leia mais: Carro completo por R$ 7,9 mil? Leilão da Setran de Curitiba em 71 lotes

Na perseguição, os suspeitos pararam poucos metros depois, mas não desceram do carro. Quando os policiais desceram, ouviram um disparo contra a viatura. No revide, os três homens, com idades entre 20 e 30 anos, morreram no local. De acordo com a PM, os suspeitos estavam armados.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Curitiba (IML).

Você já viu essas??

Cena de filme!! Tornado no Paraná arranca telhados e derruba árvores; Vídeo impressiona Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Que lugar é esse?? Cartão postal de Curitiba fica debaixo d´água