Um ano após uma das maiores edições da história, o festival mais cool do Brasil está de volta. Parada obrigatória para os apaixonados por música, o Festival Coolritiba já tem data marcada e chega à Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, no dia 18 de maio de 2024. Entre as principais atrações estão Lulu Santos, Armandinho, Seu Jorge e uma dezena de artistas de vários estilos.

O Coolritiba celebra a música, arte, moda e cultura urbana. A pré-venda de ingressos estará aberta a partir desta quarta-feira (8) ao meio-dia, sendo válida por 24 horas ou enquanto durar o lote, com valor promocional e parcelamento exclusivo em até 10x. As vendas gerais se iniciam em 15 de novembro.

Os bilhetes devem ser adquiridos em pré-venda exclusivamente no site do Coolritiba.

Com realização da Seven Experience, o Coolritiba chega à sua sexta edição, ocupando um lugar fixo no calendário dos melhores eventos do país, e mais uma vez, está repleto de surpresas que tornam a experiência única. Além disso, o festival também repete a parceria de sucesso e traz Budweiser como cerveja oficial.

Line-up 2024

Lulu Santos em recente passagem por Curitiba. Foto: Instagram / Clebson Teixeira

Lulu Santos,

Milky Chance,

Seu Jorge,

Kevin O Chris,

WIU,

Marina Sena,

BaianaSystem,

Armandinho,

Poesia Acústica,

Papas da Língua,

Supercombo,

Rubel,

Tasha e Tracie,

FBC,

Ana Frango Elétrico,

Lou Garcia.

Da pista ao camarote

Quem quiser curtir o festival, poderá optar entre 3 opções de ingressos:

– PISTA: acesso a todos os palcos e a todas as áreas do evento, exceto Camarote e Cool Experience;

– CAMAROTE: o espaço possui entrada exclusiva no festival; acesso à área elevada e com cobertura; bares, alimentação e banheiros exclusivos; Bar de drinks; Área exclusiva em frente ao palco principal; acesso a pista e todas as áreas do evento.

– COOL EXPERIENCE: um pacote completo que cria uma experiência exclusiva no Coolritiba: acesso a todas as áreas do evento; Entrada exclusiva; acesso ao CAMAROTE e seus serviços; acesso à PISTA; Copo do evento; Lounge exclusivo em área coberta e elevada com open bar e food, além de visão privilegiada do palco principal; Área exclusiva em frente ao palco principal; Áreas de descanso e muito mais.

Sustentabilidade

O Coolritiba é um dos únicos eventos de grande porte no Brasil que possui 100% dos gases compensados, ação realizada desde a primeira edição do festival.

Além dessa iniciativa, a organização também adota uma série de medidas para garantir a sustentabilidade do festival, entre elas estão:

reciclagem do lixo gerado no evento,

disponibilização de lixeiras adequadas para a separação do lixo,

cenografia feita com material reciclado e copos reutilizáveis.

Para completar, a água no festival é gratuita a todos, diminuindo o consumo de garrafas e galões plásticos, além de garantir a hidratação do público.

Experiências radicais e inesquecíveis

Embalando o melhor line up, o Coolritiba oferece uma experiência completa e com muita adrenalina. Intervenções artísticas, ativações, danças, malabares, grafite, além de atrações radicais.

Na Cool Store é possível encontrar copos, bonés, óculos de sol, cangas, canudos ecológicos e ecobags são alguns dos produtos oficiais do evento que estarão à venda em um dos pontos mais movimentados do evento. Além disso, estarão disponíveis também produtos de parceiros do festival.

Você já viu essas??

Cena de filme!! Tornado no Paraná arranca telhados e derruba árvores; Vídeo impressiona Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Que lugar é esse?? Cartão postal de Curitiba fica debaixo d´água