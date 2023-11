O tradicional Ristorante Siciliano, no bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, vai acabar? O papo percorreu vários pontos de Curitiba, nesta quarta-feira (8), e deixou os clientes preocupados com a notícia da venda do imóvel, que tem a fachada no estilo romano e muita história dentro de seus salões, que podem abrigar praticamente mil pessoas ao mesmo tempo.

A Tribuna do Paraná entrou em contato com o Siciliano, e para o “bem da nação”, o espaço vai seguir sendo um restaurante, mesmo que o novo dono queira transformar o terreno. No anúncio que está na página da Apolar Imóveis, valoriza-se a localização com o terreno fazendo frente para duas ruas, sendo elas a Via Veneto e a Avenida Manoel Ribas.

“Dispõe de uma área construída de + ou – 1.200,00m² e um terreno de 4.267,00m². No local, hoje, encontra-se o Restaurante Siciliano. Tal construção conta com um salão principal no piso superior para 500 pessoas e 02 salões no piso inferior, sendo um para 300 e outro para 200 pessoas. O salão principal está montado para atender eventos, tendo além de mesas, cadeiras e área de buffet, uma cabine para DJ, e Bar. Além disso, em área comum aos 03 salões, Espaço para administração, depósito, banheiros e estacionamento”, diz o anúncio, que também informa o preço do imóvel: R$ 25 milhões.

Pratos servidos pelo Siciliano. Foto: Divulgação/Ristorante Siciliano

Conversando por telefone com a gerência, nesta quarta-feira, foi informado que o novo comprador não irá receber nada do restaurante, ou seja, pratos com a tradicional polenta e frango, ou mesmo as mesas que ficam cheias de delícias gastronômicas, não estão à venda.

