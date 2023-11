Natal em Curitiba: veja as 5 principais novidades da programação

Os curitibanos estão em contagem regressiva para a abertura do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2023 e este ano a festividade tem algumas mudanças e novidades na programação. De 22 de novembro a 7 de janeiro, de segunda a segunda, serão oferecidas quase 100 atrações, quase todas gratuitas.

Roda-gigante na Rua XV

Uma das atrações mais queridas dos anos anteriores, a roda-gigante vai retornar. Agora, com o patrocínio de O Boticário, ela ficará no calçadão da Rua XV de Novembro, próximo à Praça Osório (antes ficava na Praça Santos Andrade).

Do alto dos 20 metros de altura, o público desfrutará de uma vista panorâmica do calçadão mais famoso do Brasil e poderá aproveitar a proximidade da feirinha especial de Natal, que ficará bem ao lado da roda-gigante.

Caminho de luz para pedestres e ciclistas

Feito por carro nas duas edições anteriores, o circuito Caminho de Luz no Parque Barugui desta vez será exclusivo para pedestres e ciclistas. O circuito, com patrocínio da Ligga, terá enormes portais luminosos, árvores decoradas e uma iluminação indireta no lago do Parque Barigui, criando um ambiente mágico para os visitantes.

O percurso começa no portal em frente ao estacionamento da BR-277, contorna o Centro de Eventos e termina em um grande palco, em frente à árvore de Natal de 22 metros do ParkShopping Barigui, onde espetáculos natalinos e presépio vivo serão apresentados de terça a domingo.

Estrela de Belém no Botânico

O Jardim Botânico será palco de um espetáculo de luzes e cores com o patrocínio da Ademicon, administradora de consórcios. Além da estufa com contornos luminosos, trilhas sonoras de Natal pelo Jardim Francês e uma árvore de Natal de 11 metros, o espaço receberá a Grande Estrela de Belém, que promete criar um cenário diferente. Tudo gratuito e disponível de 27 de novembro a 23 de dezembro.

Espetáculo tecnológico na Escola de Sustentabilidade

A combinação de tecnologia e natureza vai proporcionar uma experiência incrível para o público presente ao Bosque Zaninelli, no Pilarzinho, onde funciona a Escola de Sustentabilidade. Além de iluminação cênica, essa pequena joia curitibana no Pilarzinho vai contar com show de projeção de imagens no paredão de pedra e embarcações percorrendo o lago. A ação lúdica é uma maneira criativa e inovadora de conectar as pessoas à natureza e inspirá-las a cuidar do meio ambiente. O show tem patrocínio da Electrolux.

Natal de Curitiba no Mesa Solidária

Para além das luzes e espetáculos, o Natal de Curitiba quer inspirar a solidariedade. Nesse espírito, o programa Mesa Solidária, que oferece refeições gratuitas para a população em situação de vulnerabilidade, terá decoração natalina e abrirá para ceias especiais na região da Catedral Metropolitana e nas escolas de Segurança Alimentar Patrícia Casillo e Dom Bosco. As datas ainda serão confirmadas. A ação tem patrocínio da empresa Midialand.

Todas as atrações da programação de Natal de Curitiba podem ser encontradas em um site especial do evento.

