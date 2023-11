Melhor do Brasil, Gin feito no Paraná tem ingrediente inusitado

No Paraná, na região do Vale do Ivaí, está localizada a destilaria Água da Glória, responsável por produzir um dos melhores gins do mundo, de acordo com premiações recentes. Feito em São João do Ivaí, município perto de Maringá, o Ivaí Gin começou a ser comercializado em junho de 2022 e já coleciona 15 medalhas de ouro em competições mundiais.

A história do destilado começou com o britânico Dominic Chambers, que desde adolescente possui conhecimento em destilaria. O inglês nasceu em uma família que já estava envolvida no negócio de bebidas desde 1897, quando a fabricante de bares Gaskell & Chambers foi fundada em Birmingham e se tornou uma das maiores no ramo durante o século XX no Reino Unido.

Casado com um paranaense, foi durante uma visita para conhecer as antigas terras do companheiro em São João do Ivaí que Chambers se encantou pelo município, decidindo construir a destilaria no local. A família comprou o terreno e começou a formalizar o projeto em 2020. Dois anos depois, o produto foi lançado e fez sucesso imediato.

Diretor de relacionamento do Ivaí Gin, Igor Pereira explica que a produção é 100% artesanal e, além do álcool de cereal e o zimbro – ingredientes necessários em todo gin, a receita do produto paranaense conta com 19 botânicos, como lavanda, limão siciliano e casca de laranja.

Entre os ingredientes estão dois símbolos do Paraná: o pinhão, responsável por dar um sabor de noz, e o nó de pinho que garante um tom amadeirado para a bebida. A homenagem para a árvore típica do estado também está presente na tampa e na garrafa, onde estão estampadas duas araucárias.

Foto: divulgação.

Gin genuinamente paranaense

Evidenciar a identidade paranaense no gin era um dos objetivos de Chambers. “A proposta de Dominic era de vir para o Brasil, fazer um gin genuinamente brasileiro, representando o Estado do Paraná e que fosse tão bom quanto o gin importado”, relata Pereira.

Outra inspiração para o inglês foi o Rio Ivaí, segundo maior rio em extensão do Paraná, percorrendo 680 quilômetros. “Como o rio, nós sempre estamos avançando, transpondo obstáculos e estamos sempre fluindo. Por isso essa homenagem ao Rio Ivaí. A ideia de ter vários sabores também vem dele, porque na língua tupi-guarani Ivaí significa riacho de frutos e Dominic, que é o nosso mestre destilador, fez uma gama ampla de seis sabores diferentes”, revela Pereira.

Os seis sabores são: o clássico London Dry Gin, Abacaxi e Maracujá, Framboesa e Limão, Hibisco e Lichia, Seriguela, Tangerina e Gengibre.

O diretor de relacionamento diz que o tempo de confecção do gin varia conforme o sabor. O tradicional London Dry é finalizado em cerca de duas semanas. Já os saborizados recebem a fruta após o primeiro processo e, como não recebem nenhuma adição de corante ou aromatizante, demoram cerca de quatro semanas.

Foto: reprodução / Facebook.

Gin recebeu 15 medalhas de ouro

Entre 2022 e 2023, o Ivaí Gin já ganhou 15 medalhas de ouro em competições pelo mundo, além das vitórias que renderam prata ou bronze.

Uma das nomeações mais importantes aconteceu neste ano no San Francisco World Spirits Competition 2023, nos Estados Unidos. Durante a competição, o London Dry do Ivaí Gin recebeu medalha dupla de ouro, premiação máxima. “Através dessa competição a Forbes americana fez uma reportagem que classificou o Ivaí Gin como um dos melhores gins do mundo em 2023”, conta Pereira.

Em 2023, no London Spirits Competition, a marca garantiu ouro em sustentabilidade e em melhor gin saborizado. Além do conteúdo, a embalagem também já foi vitoriosa na Inglaterra, recebendo o prêmio de melhor design mundial de garrafa em uma disputa com mais de 80 países.

Felizes com todos os resultados positivos, Pereira admite que toda a equipe ficou surpresa com um retorno tão rápido. Os envolvidos na história do Ivaí Gin acreditam que essa é uma forma de atrair pessoas para a região do Paraná e mostra que “nós paranaenses também podemos fazer um gin melhor do mundo”, completa o diretor.

Paraná tem única destilaria carbono negativo no Brasil

Pereira destaca que outro ponto importante da marca é a preocupação com a sustentabilidade. Pensando em formas de reduzir o impacto ao meio ambiente, a Ivaí Gin é a primeira e única destilaria do Brasil a ser carbono negativo.

“Além de neutralizar as emissões de CO2 na produção, a gente torna (o processo) negativo comprando crédito de carbono. Através da pegada de carbono da ONU (Organização das Nações Unidas), foi feito um cálculo para que de cada garrafa vendida seja retirada cerca de um quilo de CO2 da atmosfera. Então além das pessoas degustarem um gin super premiado, elas colaboram com a retirada de CO2 da Terra”.

Destilaria está aberta para visitas

Interessados em conhecer mais sobre a história do gin e o processo de destilação podem visitar a Destilaria Água da Glória, localizada na Estrada para Fênix s/n Rodovia BR-369/PR-082. As visitas guiadas devem ser agendadas e custam R$ 125.

A produção do Ivaí Gin ainda é artesanal e envolve quatro pessoas trabalhando na destilaria. O produto pode ser encontrado na região de São João do Ivaí e em Londrina. A marca também está começando a expandir para Curitiba e Maringá.

No Brasil, há lojas físicas em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Ivaí Gin também possui loja on-line com entregas para todo o país.

