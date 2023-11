Bazar em Curitiba tem celulares baratos e eletrônicos com descontos

Um bazar beneficente será realizado nesta sexta-feira (17) e sábado (18), das 9h às 16h, no bairro Mercês, em Curitiba. A venda de produtos apreendidos pela Receita Federal será em benefício ao Hospital da Providência, instituição hospitalar que faz parte do Grupo Nossa Senhora das Graças, um dos maiores da capital paranaense.

O bazar será realizado na rua Jacarezinho, 1000 – Bairro Mercês, antigo prédio da Escola Vicentina de Enfermagem. Para participar os interessados devem realizar agendamento por telefone (41) 3240-6400. Vale ressaltar que é obrigatória a apresentação de documento de identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do titular para a entrada e realização das compras.

Os participantes vão encontrar uma grande variedade de produtos como celulares, eletrônicos, perfumes, vestuários, brinquedos, artigos de pesca, cosméticos e muito mais.

O bazar beneficente da Receita Federal é uma excelente oportunidade para encontrar produtos de qualidade a preços reduzidos, ao mesmo tempo em que contribui em prol do Hospital da Providência da cidade de Apucarana, onde 85% dos atendimentos são para os pacientes do Sistema Único de Saúde.

Os produtos disponíveis no Bazar não possuem garantia e não será possível realizar trocas. As formas de pagamento aceitas incluem dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito e QR Code, proporcionando flexibilidade aos compradores. Além disso, para compras acima de R$100, há a opção de parcelamento em até 3 vezes no cartão de crédito, tornando os produtos ainda mais acessíveis.

Não serão aceitos cheques e Pix como formas de pagamento. Cada pessoa que visitar o Bazar terá um limite máximo de compras no valor de R$2.500,00, ou poderá adquirir um único item acima desse valor.

O bazar será no prédio da antiga Escola Vicentina Técnica de Enfermagem Catarina Labouré, localizado na Rua Jacarezinho, 1000 – Mercês.

