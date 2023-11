As tradicionais feirinhas de Natal de Curitiba começam na próxima quarta-feira (22) e vão até 23 de dezembro nas praças Osório e Santos Andrade, no Centro. Além das diferentes opções gastronômicas, nos locais também será possível encontrar presentes, artesanatos, enfeites e artigos natalinos.

Na Praça Osório a feira funcionará de segunda a sábado, das 10 horas às 21 horas, e aos domingos das 14 horas às 20 horas. Serão 61 barracas, sendo 40 delas pertencentes ao Instituto Municipal de Turismo e as outras 21 à Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. Os visitantes podem esperar uma variedade de produtos artesanais, desde decorações natalinas até itens de vestuário e acessórios.

Já na Praça Santos Andrade, a Feira de Natal vai funcionar de segunda a sábado, das 10 horas às 20 horas, e aos domingos das 12 horas às 18h30. Neste local histórico, serão montadas sete barracas.

Na feira de Natal da Praça Osório será possível encontrar diferentes artigos natalinos que podem ser utilizados como itens de decoração, ou até mesmo, como presente. Uma das opções são os biscoitos de gengibre e bonecos de neve da artesã Sandra Olivet, 60 anos.

Outra feirante é Aline Good, 50 anos, que oferece peças com madeira pinus, como brinquedos pequenos, quadros, presépios, arco-íris de macramê e guirlandas. Elas e mais artesãos estão concentrando esforços na preparação de produtos para as feirinhas.

