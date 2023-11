Atração do Natal 2023 de Curitiba, a tradicional Rua Iluminada da Família Moletta, no bairro Umbará, abre neste sábado (18) para visitações. Neste ano, a rua tem uma novidade: a maior árvore de Natal da capital. Com 27 metros de altura, ela pode ser apreciada no final do caminho repleto de luzes e enfeites.

A atração natalina está localizada na Rua Nicola Pellanda e vai até o dia 30 de dezembro, com visitações diárias. O ingresso inteiro custa R$ 25 e a meia-entrada R$ 12,50.

A história da Rua Iluminada da Família Moletta começou em 1996, como apenas como uma brincadeira. Como a família adorava o Natal, tiveram a ideia de decorar as casas e os jardins, o que atraiu muitos visitantes que ficaram curiosos com resultado. Com um impacto positivo, assim nasceu o evento que seguiu ininterrupto até 2002.

Depois de uma pausa, a família Moletta decidiu retomar o evento em 2016, seguindo até hoje como uma das atrações anuais do Natal de Curitiba.

Além da decoração de luzes e enfeites natalinos, a Rua Iluminada também possui praça de alimentação, banheiros, ambulatório e é pet friendly.

Serviço

Rua Iluminada da Família Moletta

Quando: de 18 de novembro a 30 de dezembro

Endereço: Rua Nicola Pellanda, 5962, Umbará – Curitiba

Horário: de segunda a quinta-feira: 19h30 às 23 horas | sexta-feira a domingo: 19h30 às 23h30

Ingresso: meia-entrada custa R$ 12,50 e inteira R$ 25. Os ingressos podem ser comprados na hora ou antecipadamente pelo site.

