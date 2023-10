Prepare-se para uma maratona de espetáculos e luzes. Pelo sétimo ano consecutivo, o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais vai encantar moradores e turistas com atrações variadas e para todas as idades, a maioria gratuita. Esse “encontro de emoções”, tema da programação deste ano, vai durar 47 dias, a partir de 22 de novembro.

A programação e Natal de Curitiba foi lançada na noite desta quinta-feira (26) pelo prefeito Rafael Greca e traz mais de 100 atrações, com novidades como a roda-gigante, que este ano estará no calçadão da Rua XV, em frente à Praça Osório, e um show de tecnologia luminosa na Escola de Sustentabilidade. No Parque Barigui, o Caminho de Luz abre passagem exclusiva para pedestres e ciclistas e no Jardim Botânico o público seguirá a trilha para a imensa Estrela de Belém.

Outro grande pacote de atrações são os espetáculos natalinos. As encenações vão misturar tecnologia, dança, teatro, shows de artistas renomados e, claro, grandes corais.

Em 2023 estão previstas 40 montagens e 170 apresentações, desde os autos nos bairros até o concerto da grandiosa coralista norte-americana Diane White-Clayton, que fará a regência de um coral de 300 vozes de adultos e crianças com a Camerata Antiqua de Curitiba.

Largada

O Largo da Ordem, no Centro Histórico de Curitiba, será o ponto de partida da celebração do Natal de Curitiba 2023, com o inédito espetáculo Presépio de São Francisco, uma encenação que marca os 800 anos do primeiro presépio de Natal da história.

A decoração no coração da cidade incluirá a majestosa Árvore da Vida, enfeitada com 5 mil vasinhos de sálvias. Outras árvores iluminadas e decorações especiais encherão as ruas históricas.

Para compras natalinas, as tradicionais feiras nas praças Osório e Santos Andrade irão surpreender com opções de presentes, além da decoração especial para a época.

Principais atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2023

Auto do Presépio e Árvore da Vida AirPromo no Centro Histórico

Como já é tradição, o Largo da Ordem, no Centro Histórico, mais uma vez será o palco inaugural da programação do Natal de Curitiba. Nesta edição, o público contará com um inédito espetáculo, o Auto do Presépio de São Francisco, que celebra os 800 anos da criação do primeiro presépio da história.

A tradicional região também estará toda decorada e voltará a receber a árvore da vida AirPromo, de 11 metros de altura e enfeitada com 5 mil vasinhos de sálvias. Guirlandas gigantes e estrelas de Belém irão valorizar as fachadas de prédios históricos como o Palacete Wolf, o Solar do Rosário, a Igreja do Rosário, a Igreja da Ordem, a Casa Hoffmann e o Palácio Garibaldi. Outras duas árvores iluminadas irão embelezar ainda mais o Memorial de Curitiba, que receberá concertos e espetáculos do Pavilhão Étnico, e a Praça João Cândido, onde está o Palácio Belvedere. Tudo gratuito.

Dias 22, 23, 24, 28, 29 e 30 de novembro, sempre às 19h30

Decoração: de 22 de novembro até 7 de janeiro

Feiras Especiais de Natal

As tradicionais feiras especiais das praças Osório e Santos Andrade, no Centro, irão comercializar produtos natalinos e sugestões de presentes. As mais de 60 barraquinhas ganham uma decoração especial de fim de ano. Além das opções de artesanato de criadores de Curitiba e Região Metropolitana, as feiras também terão as concorridas bancas de gastronomia do mundo todo. Qualidade, originalidade e preço justo são diferenciais dos pontos nas praças Osório e Santos Andrade.

De 23 de novembro a 23 de dezembro

Roda-gigante O Boticário na Rua XV

Uma das atrações mais disputadas de edições anteriores do Natal de Curitiba, a roda-gigante volta em 2023 em um local inédito. O brinquedo, agora com patrocínio de O Boticário, ficará no calçadão da Rua XV de Novembro, próximo à Praça Osório, onde também ocorre a feirinha especial de Natal. Outro destaque da Rua XV de Novembro é a árvore viva, entre a Rua Doutor Muricy e Avenida Marechal Floriano, com 5 mil vasinhos de sálvias e 11 metros de altura. Tudo gratuito.

De 22 de novembro a 23 de dezembro

Natal de Curitiba no Mesa Solidária – Midialand

Três pontos do programa Mesa Solidária, que oferece refeições gratuitas à população em risco social, vão ganhar decoração de fim de ano e ceias especiais, com patrocínio da Midialand. Serão 350 refeições no Mesa Solidária Luz dos Pinhais (atrás da Catedral), no Centro; 300 refeições na Escola de Segurança Alimentar Patrícia Casillo (Viaduto do Capanema), no Centro/Jardim Botânico; e 250 refeições na Escola de Segurança Alimentar Dom Bosco, no Campo do Santana. Tudo gratuito

Datas: a confirmar

Natal Ademicon no Jardim Botânico



Com patrocínio da administradora de consórcios Ademicon, o Jardim Botânico terá várias atrações este ano. Além da estufa com contornos luminosos, trilhas sonoras de Natal pelo Jardim Francês e árvore de Natal de 11 metros de altura, o espaço receberá a Grande Estrela de Belém, que irá compor um cenário ainda mais especial com toda a decoração. Tudo gratuito.

Decoração: de 22 de novembro até 7 de janeiro



Natal Shopping Mueller no Passeio Público

Primeiro parque de Curitiba, o Passeio Público volta a receber a programação natalina com auto de Natal na Ilha dos Poetas, decoração especial com árvore de Natal de 11 metros e portais iluminados. O patrocínio é do Shopping Mueller, que ainda irá oferecer carrossel veneziano para a alegria de curitibinhas. Tudo gratuito.

Autos natalinos: de 30 de novembro a 23 de dezembro (de quinta a domingo, às 19h30)

Carrossel e decoração: de 22 de novembro a 7 de janeiro

Natal Electrolux na Escola de Sustentabilidade

A Escola da Sustentabilidade, no Pilarzinho, terá atrações natalinas para todas as idades. Além de uma árvore de Natal ricamente decorada, o espaço no Bosque Zaninelli contará com um espetáculo tecnológico de projeção de imagens no paredão e embarcações percorrendo o lago – tudo para tornar a atmosfera ainda mais lúdica o local. A vegetação ao redor da passarela que dá acesso ao paredão também ganhará iluminação cênica. Tudo gratuito.

Dias 6, 7, 8, 13, 14, 15 de dezembro, às 19h30

Decoração: de 22 de novembro até 7 de janeiro

Bikes, motos e carros no Caminho de Luz do Parque Náutico

Pela primeira vez aberto para diferentes modais, o circuito de Natal de carro (drive-thru) no parque do Boqueirão terá dias especiais para bicicletas e motos. A atração vai se espalhar por 1,5 km e reunirá estações com atrações como presépio vivo, anjos de luz, árvore de Natal de 22 metros e estruturas do local iluminadas com microlâmpadas (pórticos, passarela e torre). O Caminho de Luz Parque Náutico irá margear o belo lago do parque que faz divisa com São José dos Pinhais. Tudo gratuito

De 1º de dezembro a 23 de dezembro (terça a domingo), 19h às 22h

Decoração: de 22 de novembro até 7 de janeiro

Balé nas Ruínas São Francisco

Mais uma temporada do espetáculo O Quebra Nozes, nas Ruínas São Francisco, que terá patrocínio do Banco do Brasil. Obra-prima da dança clássica, criada por Tchaikovsky em 1891, a montagem para o Natal de Curitiba conta com a participação de 30 bailarinos e bailarinas da Curitiba Cia de Dança e será apresentada no palco ao ar livre das Ruínas de São Francisco, perto do Belvedere. A primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Ana Botafogo, e o bailarino Carlinhos de Jesus estão confirmados no elenco. Ao lado do palco, uma árvore de Natal de luz de 12 metros completa o belo cenário. Tudo gratuito.

De 6 a 10 de dezembro

Decoração: de 22 de novembro até 7 de janeiro

Oratório de Natal do Parque Tanguá

Uma mistura de espetáculo circense, teatro, dança e música iluminado por fogos de artifício silenciosos. O Oratório de Natal do Tanguá reunirá um elenco de 40 artistas que vão celebrar com o público o Natal de Luz em um dos mais belos cartões-postais da cidade. O espaço ainda tem como destaque a decoração formada por uma árvore de Natal de 18 metros de altura e contornos de luz evidenciando a arquitetura semicircular do Belvedere. Tudo gratuito.

Dias 20 a 23 de dezembro

Decoração: de 22 de novembro até 7 de janeiro

Show de drones e árvore de Natal do ParkShoppingBarigui



Localizada em uma ilha artificial no lago, proporcionando uma bela imagem de seu reflexo na água, a árvore de Natal do Parque Barigui será a mais alta da cidade e tem patrocínio do ParkShopping Barigui. São 22 metros de altura e 54 mil pontos de luz LED na cor verde que fazem a gigantesca estrutura ser uma das mais disputadas por quem busca uma selfie com o clima de Natal de Curitiba. Sucesso da edição do ano passado, a atração ainda terá no seu entorno shows de drones luminosos, que irão destacar ainda mais a árvore de Natal do ParkShopping Barigui. Tudo gratuito.

Show de drones: 3 de dezembro (haverá mudança em caso de condições climáticas adversas)

Decoração: 22 de novembro a 7 de janeiro

Natal da Ligga no Parque Barigui – caminho a pé

Neste ano, o circuito do Natal da Ligga no Parque Barigui será feito a pé, em vez de carro. A partir do portal junto ao estacionamento da BR-277, o público poderá apreciar portais iluminados que celebram os 330 anos da capital, árvores com contornos e pontos de luz e uma iluminação indireta vinda de canhões de luz instalados nas águas do lago. Ao final do circuito de 500 metros, um palco com apresentações de espetáculos e presépio. Além da árvore de Natal de 22 metros, patrocinada pelo ParkShopping, que também irá compor com o circuito, a Ligga irá instalar uma segunda árvore na rotatória da Avenida Cândido Hartmann, que dá acesso ao Barigui pela Alameda Ecológica Burle Marx. Tudo gratuito.

De 24 de novembro a 23 de dezembro (terça a domingo)

Terças, quartas e quintas – 19h30

Sextas, sábados e domingos (duas sessões) – 19h30 e 21h

Decoração: de 22 de novembro até 7 de janeiro

Natal Servopa na Mário Tourinho

Com direito este ano a uma inédita feira gastronômica, o Consórcio Servopa volta a patrocinar a decoração “instagramável” do Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, na Rua Mário Tourinho, no bairro Campina do Siqueira. Destaque para uma escultura iluminada de 10 metros ao centro do jardinete. Tudo gratuito

Decoração: de 22 de novembro até 7 de janeiro



Natal Ligga Arena na Praça do Athletico

Apresentações culturais, feirinha de artesanato e gastronômica e decoração com muito brilho nas árvores e na concha acústica vão fazer parte do Natal Ligga Arena, na Praça Afonso Botelho, no bairro Água Verde.

Decoração: de 22 de novembro até 7 de janeiro

Natal no Palácio Avenida

O 33º Natal do Palácio Avenida, parte do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2023, terá o tema O Encanto da Árvore de Natal. As apresentações acontecerão nos dias 16 e 17 de dezembro, às 20h, com um ensaio geral no dia 15. O evento contará com um coral natalino de 70 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento, mantendo sua tradição. O Bradesco é o realizador da mais tradicional atração natalina da capital paranaense. Tudo gratuito.

Dias 16 e 17 de dezembro, às 20h

Decoração: de 22 de novembro até 7 de janeiro

Estações de Luz Uninter

Pela segunda edição consecutiva, o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais vai iluminar a rota do transporte público. Passageiros dos ônibus biarticulados e ligeirões que circulam pela canaleta expressa da Avenida Sete de Setembro serão surpreendidos com a decoração luminosa que vai contornar um dos ícones do design urbano de Curitiba, as estações-tubo de embarque e desembarque em nível. Nesse trecho movimentado da canaleta, frequentado por mais de 120 mil passageiros diariamente, a Uninter vai adornar dez estações-tubo em ambos os sentidos.

Decoração: de 22 novembro até 7 de janeiro

Concerto especial de Natal com Diane White-Clayton e coros curitibanos

Sob a maestria da renomada regente norte-americana Diane White-Clayton, a Camerata Antiqua de Curitiba se unirá aos coros comunitários das dez regionais da cidade e das crianças do programa MusicaR em um concerto especial. No palco do Teatro Positivo, no dia 29 de novembro, cerca de 300 participantes irão harmonizar canções natalinas com a riqueza cultural dos “spirituals”, resultando em um repertório que promete evocar profundas emoções e espiritualidade. Diane White-Clayton, reconhecida especialista em “spirituals”, liderará músicos e coralistas em uma performance que irá espalhar a mensagem de amor, esperança e solidariedade neste momento tão significativo do ano.

Dia 29 de novembro, às 20h

Local: Teatro Positivo

Entrada gratuita, com ingresso social (1kg de alimento não perecível)

Rock´n Xmas – Hard Rock Café

O melhor da música natalina em ritmo de rock estará na programação do Natal de Curitiba com o Rock´n Xmas. As apresentações acontecerão nas sacadas do Hard Rock Café, permitindo que o público desfrute da fusão de clássicos natalinos com o poderoso som de guitarras. Para deixar o clima ainda mais festivo, a Rua Comendador Araújo, que passa ao lado do Hard Rock, terá decoração especial. Tudo gratuito.

Datas a confirmar

Natal do Paço da Liberdade

A fachada do Paço da Liberdade, primeira sede da Prefeitura e que atualmente abriga a unidade cultural do Sesc, ganhará projeção computadorizada, em um show de som e luzes. Tudo gratuito

Dias 5, 6 e 7 de dezembro

Decoração: de 22 de novembro até 7 de janeiro

Auto de Natal e Ópera das Etnias no Memorial Paranista

O Memorial Paranista do Parque São Lourenço receberá dois grandes espetáculos. A Ópera das Etnias, superprodução apresentada ao ar livre, adaptação do conto de Natal do escritor Charles Dickens (1812-1870), reúne no palco um elenco de 40 artistas interpretando diferentes etnias. O outro espetáculo é o Oratório de Natal de Curitiba, com atores, bailarinos e cantores que contam o nascimento de Jesus Cristo em um espetáculo de teatro, dança, ópera e circo para encerrar as festividades do Natal de Curitiba. Tudo gratuito.

Ópera das Etnias: de 12, 13, 14, 15 e 16 de dezembro, às 19h30

Auto Oratório de Natal de Curitiba: 20, 21, 22 e 23 de dezembro, às 19h30

Decoração: de 22 de novembro a 7 de janeiro

Espetáculo de Natal para crianças nas Regionais de Curitiba

As nove Ruas da Cidadania de Curitiba e a Admnistração Regional da CIC ganharão decoração especial, com a tradicional árvore e rosácea de luz e também receberão um espetáculo produzido pela Fundação Cultural de Curitiba. Nesta edição, o Auto terá como personagem principal São Francisco de Assis, que contará para as crianças como criou o primeiro presépio da história e a beleza que a tradição traz aos corações de boa vontade. Tudo gratuito.

27/11 – Regional da Matriz

28/11 – Regional CIC

29/11 – Regional Boa Vista

30/11 – Regional Pinheirinho

1º/12 – Regional Santa Felicidade

4/12 – Regional Boqueirão

5/12 – Regional Tatuquara

6/12 – Regional Cajuru

7/12 – Regional Fazendinha

Decoração: de 22 de novembro a 7 de janeiro

Cantata de Natal do Bairro Novo – Coro de mil crianças

Finalizando a temporada de espetáculos nas regionais, a tradicional Cantata de Natal do Bairro Novo reunirá mil crianças. O maior coral infantil de Curitiba faz única apresentação com músicas de Natal e arranjos especiais. Tudo gratuito

Dia 8 de dezembro, às 19h

Decoração: de 22 de novembro a 7 de janeiro

Natal da Família Moletta

No Umbará, a decoração iluminada das dez casas e de toda a rua sem saída volta a compor a programação do Natal de Curitiba. Além das luzes, árvore de Natal, flores, guirlandas, presépio, Papai Noel e outros detalhes, o local contará com uma praça de alimentação.

Decoração: de 18 de novembro a 30 de dezembro

Ingresso: valor a confirmar



Ópera João e Maria

Baseado no conto de fadas dos irmãos Grimm. A ópera, apesar da temática infantil, apresenta grande maturidade musical e já foi gravada por grandes intérpretes do meio operístico. Hänsel und Gretel teve estreia em 23 de dezembro de 1893, em Weimar, sob regência de Richard Strauss. No Brasil, foi apresentada pela primeira vez no Teatro Lírico do Rio de Janeiro, em 1902. Esta foi a primeira ópera transmitida pelo rádio, em 1923, no Covent Garden. Oito anos mais tarde, no Natal de 1931, foi a primeira ópera completa transmitida ao vivo, também pelo rádio, pelo Metropolitan.

Dias 19, 20, 21 de dezembro, 20h. Dia 22 de dezembro, 17h

Auditório Regina Casillo – Solar do Rosário

Ingresso: a partir de R$ 15



Natal da Família Madalosso

O maior restaurante da América Latina, em Santa Felicidade, integra mais uma edição do Natal de Curitiba. Pelo 4º ano consecutivo a fachada do Restaurante Madalosso se transforma em um palco iluminado, com encenações e repertórios que prometem encantar o público. Dessa vez, o espetáculo será A Grande Fábrica de Natal do Papai Noel.

Dias 29 de novembro, 3, 5, 12,17 e 22 e 23 de dezembro

Decoração: de 22 de novembro a 7 de janeiro



Festa das Lanternas

A procissão de São Martinho é uma antiga tradição cristã surgida na Idade Média. Ainda muito popular na Áustria e em boa parte da Alemanha, o costume é recordar o santo católico com uma procissão à noite e na qual crianças e adultos levam lanternas feitas com velas e papel colorido com diferentes formatos. Há, ainda, quem leve lampiões durante a caminhada na qual são entoados cantos tradicionais. Em Curitiba a festa das Lanternas já virou uma tradição natalina que acontece no Bosque Alemão, no Vista Alegre. Gratuito.

Dia 10 de dezembro, às 19h

Bosque Alemão

Decoração: de 22 de novembro a 7 de janeiro

Trechos de óperas nas janelas históricas do Instituto de Educação

As janelas do centenário prédio do Instituto de Educação do Paraná, no Centro, viram palco iluminado de um emocionante concerto de árias operísticas. A apresentação será voltada para a Rua Voluntários da Pátria. O evento tem como pano de fundo a majestosa fachada deste icônico edifício.

Dias 11, 12 e 13 de dezembro, às 19h30

Decoração: de 22 de novembro até 7 de janeiro

