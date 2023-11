A Maratona de Curitiba, realizada neste domingo (19), impacta o trânsito e o trajeto de linhas de ônibus da capital. Ao todo, 107 linhas de ônibus terão alteração de itinerário durante o período das 5h às 12h. O evento é organizado pela Associação Pro Correr de Incentivo ao Esporte e terá trajetos de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km

A maratona tem largada às 5h e a previsão de término é às 11h. Monitores e agentes de trânsito da Setran estarão espalhados pelo percurso para orientar os participantes e motoristas.

Com exceção da largada, os atletas compartilharão as vias com os veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda. A largada será na Praça Nossa Senhora de Salette, no fim da Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico.

Trajeto da Maratona de Curitiba

Após o início da maratona, os participantes seguem pelas vias Barão do Serro Azul, Travessa Nestor de Castro, Alameda Augusto Stellfeld, Rua Alferes Ângelo Sampaio, Avenida Visconde de Guarapuava, Rua Cândido Xavier, avenidas Sete de Setembro e Presidente Arthur da Silva Bernardes, ruas Francisco Frischmann, Dr. Tobias Pinto Rebelo, Isacc Guelmann, Antônio Gasparin, Marechal Otávio Saldanha Mazza e Des. Ernâni Guaritá Cartaxo.

Em seguida, vão para a Avenida Winston Churchill, ruas Ipiranga, Francisco Raitani, Irmãs Paulinas, Avenida Brasília, ruas Eduardo Carlos Pereira, Guilherme Pugsley, Brasílio Itiberê, Avenida Mal. Floriano Peixoto, ruas Cel. Antônio Ricardo dos Santos, Professora Maria de Assumpção, Presidente Pádua, Avenida Mal. Floriano Peixoto, ruas Aluízio Finzetto, Francisco Nunes, Cel. Zacarias, Conselheiro Laurindo.

Por fim, seguem na Avenida Dário Lopes dos Santos, ruas Engenheiros Rebouças, Hildebrando de Araújo, Eng. Leão Sounis, Pref. Omar Sabbag, Ubaldino do Amaral, Sete de abril, Alberto Bolliger, Augusto Severo, Augusto Stresser, Nicolau Maeder, Comendador Fontana, Avenida Cândido de Abreu, ruas Sen. Xavier da Silva, Mateus Leme, Dep. Mário de Barros, Campos Sales, Lysímaco Ferreira da Costa e, finalmente, chegam à Praça Nossa Senhora de Salette.

Maratona altera linhas de ônibus

Com os bloqueios para a realização da Maratona de Curitiba, 107 linhas de ônibus terão alteração de itinerário durante o período das 5h às 12h. Confira todas as linhas que terão alteração e os desvios no site da Urbanização de Curitiba (Urbs).

