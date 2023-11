Um temporal com ventos fortes derrubou árvores em bairros de Curitiba, no início da tarde deste sábado (18). No Bairro Alto, de acordo com informações de moradores da região, a chuva durou aproximadamente cinco minutos, mas o vento forte deixou estragos. Segundo dados Simepar, as rajadas de vento chegaram a 59,4 km/h em Curitiba.

No Bairro Alto, entre a esquina das ruas Epaminondas Santos e Marcílio Dias duas árvores caíram no asfalto. Nenhuma casa e nenhum pedestre foi atingido.

Queda de árvores no Bairro Alto, em Curitiba. Foto: Tribuna do Paraná Queda de árvores no Bairro Alto, em Curitiba. Foto: Tribuna do Paraná Queda de árvores no Bacacheri, em Curitiba. Foto: Monique Silva/UmDoisEsportes Queda de árvores no Bacacheri, em Curitiba. Foto: Monique Silva/UmDoisEsportes Queda de árvores no Bacacheri, em Curitiba. Foto: Monique Silva/UmDoisEsportes Queda de árvores no Bacacheri, em Curitiba. Foto: Monique Silva/UmDoisEsportes Queda de árvores no Bacacheri, em Curitiba. Foto: Monique Silva/UmDoisEsportes Queda de árvores no Bacacheri, em Curitiba. Foto: Monique Silva/UmDoisEsportes

Outras situações de quedas de árvores foram registradas no bairro Bacacheri.

Na Rua Nicarágua, esquina com a Rua Desembargador Arthur Leme, uma árvore caiu no meio da pista, impedindo a passagem de veículos e arrebentando alguns fios elétricos. Uma viatura da Guarda Municipal (GM) está no local.

Já a segunda situação no mesmo bairro foi flagrada entre as ruas Vicente Ciccarino e Holanda, onde galhos e árvores caíram em partes da via.

De acordo com a Copel, por conta dos ventos fortes, mais de 28 mil unidades ficaram sem luz na capital paranaense. Ainda não há previsão de normalização da energia elétrica.

A Prefeitura de Curitiba informou que em breve vai divulgar um boletim com mais informações dos estragos causados pelo rápido temporal.

Alerta de perigo para tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja avisando sobre o perigo de temporal em Curitiba e na região metropolitana. O aviso segue válido até às 23h59 deste sábado.

