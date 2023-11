Durante a participação no programa de entrevistas Sinapse ICL, comandado por Roberta Garcia e Cesar Calejon, o deputado estadual Renato Freitas (PT) foi questionado se pensa em ser presidente do Brasil. Assista abaixo!

Quase no final da entrevista, Roberta disse: “Posso colar uma pergunta? Todo chat quer saber, nossa audiência quer saber, o Brasil quer saber na verdade. Qual é sua projeção política? Você pensa em um dia talvez ser presidente do Brasil?“

“Olha, Roberta, da hora sua pergunta, porque me faz refletir sobre algo que é o meu cotidiano, meu dia a dia”, começou a responder o deputado estadual e ex-vereador de Curitiba, Renato Freitas.

Falando sobre a rotina e a construção da carreira política, o parlamentar finalizou dizendo que “os caminhos estão abertos. É isso que posso dizer em relação a isso”.

Freitas postou o trecho em que responde ao questionamento nas redes sociais. Assista e veja a fala completa do parlamentar:

