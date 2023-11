Com início em 22 de novembro, o “Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica Ilona Peuker de Conjuntos” acontecerá no Ginásio do Tarumã, em Curitiba. A edição homenageia a professora que trouxe a modalidade para o Brasil no final da década de 1950.

Participam 598 ginastas e 48 clubes de 12 estados do Brasil. As disputas serão nas categorias Pré-infantil (9 e 10 anos), Infantil (11 e 12 anos), Infantojuvenil (13 e 14 anos), Juvenil (13 a 15 anos) e Adulto (a partir de 16 anos).

A cerimônia de abertura acontecerá em 23 de novembro, às 19h30. A entrada é gratuita e aberta ao público em todos os dias. A competição também pode ser acompanhada ao vivo em transmissão pelo canal do youtube da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

A presidente da Federação Paranaense de Ginástica, Márcia Aversani, afirma que receber um evento dessa magnitude é, além de uma honra, uma grande responsabilidade. “O Campeonato de Conjuntos é, sem dúvida nenhuma, o campeonato mais importante e mais robusto da ginástica rítmica brasileira. É onde também comemoraremos o aniversário de 45 anos da CBG, no sábado, dia 25”.

A competição conta com a participação das atletas-bolsistas do Geração Olímpica e Paralímpica, além das medalhistas nos Jogos Pan-Americanos Bárbara Domingos e Maria Eduarda Alexandre.

O campeonato é uma organização da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e tem apoio da Federação Paranaense de Ginástica (FPRG), da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Estado, por meio da SEES e Copel (via Proesporte).

Confira a programação completo do evento.

