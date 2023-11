Servidores da Prefeitura de Curitiba, aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores de Curitiba (IPMC) recebem, nesta sexta-feira (17), a segunda e última parcela do 13º salário de 2023. O pagamento total é de cerca de R$ 94,3 milhões.

O total de servidores, empregados, aposentados e pensionistas beneficiados é de 49,2 mil matrículas. Há servidores que têm mais de uma matrícula na Prefeitura. O pagamento beneficiará cerca de 45,3 mil pessoas.

O prefeito Rafael Greca usou as redes sociais para comentar o pagamento da última parcela do 13º salário. “Isso significa uma colocação de R$ 94 milhões na economia de Curitiba ainda antes do acendimento das primeiras luzes do Natal de 2023. Esse Natal que vai ser o maior do Brasil e o mais bonito a auspicioso para a nossa cidade”.

Desde quinta-feira (16), o contracheque do 13º salário pode ser conferido pelo Portal do Servidor (para os trabalhadores da ativa) ou pelo portal do IPMC (no caso dos aposentados e pensionistas).

Descontos do 13º salário

Na segunda parcela, o valor que cada um receberá levará em conta os descontos da previdência social, imposto de renda, plano de saúde do ICS (Instituto Curitiba de Saúde), previdência complementar da CuritibaPrev e pensão alimentícia, se houver. Os descontos aplicados são calculados sobre a primeira e a segunda parcelas.

A previdência compreende o IPMC (para os estatutários) ou o INSS (se for empregado público, contratado pelo PSS ou comissionado). Os encargos patronais obrigatórios sobre o 13º salário serão pagos. Eles representam R$ 96,4 milhões.

A primeira parcela do 13º salário foi paga dia 5 de abril e nela não houve qualquer desconto. Por isso, a segunda parcela deverá ser menor do que a primeira.

