O tradicional Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais – edição 2023, já tem data para começar. E o tema deste ano será “Encontro de Emoções”. O evento é promovido pela Prefeitura de Curitiba que promete neste ano uma decoração deslumbrante com muita cor, brilho, iluminação especial, além de sons e como cenário o verde de parques, praças e outros espaços públicos, onde serão instaladas 40 grandes árvores enfeitadas.

Música e show de luzes

As apresentações terão início no dia 22 de novembro até 23 de dezembro. De acordo com a prefeitura, esta é a maior festa do cristianismo na capital paranaense que terá 47 dias de programação intensa, variada e gratuita. O evento contará com apresentações de concertos, espetáculos musicais, apresentações de balé e shows de luzes.

A decoração natalina de Curitiba poderá ser apreciada até 7 de janeiro de 2024, transformando Curitiba na Capital Brasileira do Natal.

Diga “X”

Para os curitibanos e turistas, é o momento perfeito para fazer aquela linda foto para guardar de recordação. E os cenários são diversos, como o Bosque Alemão, Largo da Ordem, calçadão da Rua XV de Novembro, Passeio Público, Memorial Paranista, Jardim Botânico, parques Tanguá e Barigui e e Escola de Sustentabilidade (Bosque Zaninelli) que ficarão ainda mais lúdicos com cenários instagramáveis e mantos de luz no Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais.

Onde?

Confira os espaços que contarão com decorações/atrações natalinas em Curitiba:

Jardim Botânico

Rua XV de Novembro

Rotatória da Cândido de Abreu

Parque Tanguá

Parque Barigui

Memorial Paranista

Mercado Municipal

Passeio Público

Praça Santos Andrade

Bosque do Papa

Parque Náutico

Memorial Ucraniano

Segundo a prefeitura de Curitiba, a programação completa do Natal Curitiba 2023 – Luz dos Pinhais será divulgada nos próximos meses.

