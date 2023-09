Bosque que servia como lixão e banheiro é fechado e passará por revitalização

Não é de hoje que a Tribuna do Paraná se tornou a voz do curitibano, principalmente quando o assunto é ajudar a resolver alguns problemas que incomodam os moradores da cidade. Após mais uma denúncia, a Prefeitura de Curitiba adiantou o início da revitalização do Bosque Gutierrez, no bairro Vista Alegre, que estava praticamente abandonado, com sua fonte servindo como ducha para moradores de rua, além de ponto de descarte de lixo.

No início de agosto de 2023, moradores da região procuraram a Tribuna para denunciar o aparente descaso do poder público. O bosque que foi inaugurado em 12 de setembro de 1986 possuí trilhas e muitas árvores trazendo uma bela vista para quem mora nas proximidades. Ultimamente, porém, para os vizinhos o local se tornou uma verdadeira dor de cabeça.

Tá resolvendo?

No dia 21 de agosto, a Tribuna também noticiou que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente definiu a empresa que será responsável pelas obras de revitalização e requalificação do local. Pouco mais de um mês depois – nesta quarta-feira (27) – a Tribuna flagrou o local já completamente fechado para reformas, estas iniciadas ainda no final do mês passado, com previsão de acabar no segundo semestre de 2024. A obra de revitalização deverá custar cerca de R$ 3,3 milhões aos cofres públicos.

A promessa da prefeitura é de que o Bosque ganhe um parquinho, além da reforma do memorial Chico Mendes. O local também ganhará o realce das belezas naturais e três percursos temáticos para os visitantes.

|Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Moradores agradecidos!

Para o aposentado Adilson Afonso Cortes, é uma verdadeira conquista para quem mora na região. “Merecia um bolo para toda a rua. Sou morador aqui há 40 anos, e foi primeira vez que podaram e cortaram a grama do bosque, e até da frente de casa. Graças à Tribuna do Paraná”, desabafou.

Lendas urbanas

O Bosque Gutierrez também é famoso pelas histórias e lendas como a do tesouro escondido pelo famoso pirata Zulmiro em um dos túneis que ficava

na chácara da família Gutierrez – que doou parte do local para a prefeitura.

