Após abandono, Prefeitura vai fechar fonte de água de bosque em Curitiba

O Bosque Gutierrez e o Memorial Chico Mendes, no bairro Vista Alegre, serão revitalizados pela Prefeitura de Curitiba. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente concluiu a licitação que definiu a empresa responsável pelas obras de revitalização e requalificação.

Recentemente, no dia 08 de agosto, o bosque foi tema de uma matéria da Tribuna. Moradores reclamaram que o local estava abandonado: lixo espalhado, mato sem ser aparado, pessoas em situação de rua tomando banho na fonte e usuários consumindo droga na região.

Agora, a prefeitura anunciou a reforma que irá abranger duas unidades de conservação: a Praça Doutor João Carlos Hartley Gutierrez, com 7.833 m², e o Bosque Gutierrez, com 35.586 m², totalizando 43.419 m².

As intervenções devem começar até o fim de outubro e o valor gasto está previsto em R$ 3,3 milhões na revitalização do bosque. Todas as trilhas serão reformadas com um piso mais adequado para melhorias de acessibilidade. A cascata do Memorial Chico Mendes será revitalizada.

Bosque Gutierrez vai ter novo parquinho e reforma de Memorial

A reforma pretende realçar as belezas naturais preservando a mata existente e as nascentes de rios. Serão três os percursos temáticos disponíveis para o visitante.

O Caminho das Águas, representado pela cor azul, contará a história do João Carlos H. Gutierrez, das fontes e das nascentes do local. Histórias contam que a região do bosque era a chácara do doutor Gutierrez, ilustre advogado em sua época, em 1894.

Serão revitalizadas as fontes e, por questão sanitária, não haverá mais disponibilização de água nas torneiras.

As fontes farão referência ao passado e serão transformadas em floreiras. Será construído um deck contemplativo para apreciação do primeiro lago e a ponte que cruza o córrego será substituída. Haverá a readequação do remanso para estacionamento no acesso pela Rua Carlos Benetti.

Já o Caminho da Mata, representado pela cor vermelha, contará a história de Chico Mendes e sua luta para preservar as matas e os povos indígenas e seringueiros. Estão previstas a reforma do Memorial Chico Mendes je a construção de um parquinho de aventuras com o tema Seringueiro. O acesso principal será feito pelo Portal da Cestaria, na Rua Virgínia Bressan, e o caminho vai adentrar o bosque.

Pensando nas crianças está o Caminho do Sol, representado pela cor amarela. Ele ocupará a atual praça e será um espaço voltado para o público infantil, inspirado na história do Pirata Zulmiro, figura folclórica da cidade. O parquinho terá brinquedos dentro da temática de pirataria e fundo do mar, que atenderão a primeira infância, as crianças maiores e as com deficiência.

Também haverá uma trilha pirata no meio do bosque com atrações, um caminho de contação de história, um setor de balanços, um campo de futebol de grama e plantio de várias espécies arbóreas com flores para colorir a praça em todas as estações do ano. O acesso principal será pela Rua Eng. Rômulo Gutierrez.

Mais informações da reforma do Bosque Gutierrez

930m² de parquinho, sendo: Parquinho Pirata Mar de 760 m², com 480 m² de piso emborrachado colorido e 145 m² de piso de areia. Parquinho Seringueiro de 170 m², piso de grama.

22 novos brinquedos nos dois parquinhos.

Plantio de 66 mudas de árvores nativas.

Revitalização das calçadas com troca de piso de paralelepípedo e lajota por implantação de 1.970m de calçadas de cbuq.

Revitalização de 28 lances de escadas.

