O começo e o fim do dia em uma rua no bairro Portão viraram cenário de filme de aventura. Os protagonistas são os moradores e motoristas de Curitiba que desafiam diariamente um trecho de aproximadamente 340 metros de xingamentos, falta de educação e perigo aos pedestres. É uma verdadeira montanha russa de emoções.

A situação ocorre na Rua Alfredo Jaime Felipe, entre a Doutor Manoel Francisco Ferreira e Alberto Klemtz, um acesso importante para a rápida do Portão, um dos bairros mais populosos da capital paranaense. O grande problema é que os motoristas – em horário de pico, seja pela manhã ou fim da tarde-, estacionam os carros irregularmente para buscar seus filhos no Centro Municipal de Educação Infanti (CMEI) Vila Rosinha ou até mesmo na Escola Municipal Francisco Klemtz.

Os condutores param os carros em espaços proibidos como guias rebaixadas, saídas de garagem ou até mesmo em faixa amarela, que indica que o estacionamento não é permitido. Há, inclusive, uma placa de sinalização bem exposta para motoristas que não trabalham com transporte escolar.

Suzana Aparecida Machado é uma das moradoras que presencia a cena (e as confusões) diariamente. Aliás, a filha dela passou por problemas ao querer entrar com o carro na garagem de casa.

“Minha filha já teve incomodo com outros motoristas. As pessoas estacionam na frente de casa e não respeitam entrada de garagem, xingam a gente. Não tem como entrar em casa nos horários de pico, a rua sempre foi assim, e antes era pior com os buracos. Um caos, um terror, moro aqui há 26 anos e já penso em mudar devido essa bagunça”, lamentou Suzana, que reside nas proximidades da creche.

Outra vizinha na rua é a Teresa Radicheski que, ao lado da Suzana, participam das reuniões do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Portão. Abaixo assinado, protocolos realizados na prefeitura no 156 e pedidos para vereadores já foram feitos na tentativa de melhorar as condições na rua.

“A ideia é termos mão única, é muito fluxo na rua, um perigo. Já vi muita confusão, quem mora na frente sofre mesmo com a falta de educação das pessoas e do pequeno espaço para parar e não prejudicar os outros”, reforçou Teresa.

E aí Prefeitura ?

Em nota, a prefeitura informou que vai ocorrer alteração no sentido da rua para reduzir o transtorno. “A Superintendência de Trânsito (Setran) informa que já existe projeto em andamento para transformar a Rua Alfredo Jaime Felippe, no Portão, em sentido único de circulação, o que vai organizar o trânsito na região, pois minimiza os conflitos. A mudança deve ser executada nas próximas semanas”, comunicou a prefeitura após contato da Tribuna do Paraná.

