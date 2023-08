Um carro invadiu uma churrascaria na noite de sábado (19), no Bairro Alto, em Curitiba, e quase acertou em cheio dois motociclistas e um garçom que estavam no local. O motorista fugiu, mas, neste domingo (20), procurou um deles para reparar o custo da moto após batida.

Ao lado da churrascaria, localizada na rua Visconde te Abaeté, no Bairro Alto, existe uma rotatória. Câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que o motorista de um Prisma preto passa, contorna a rotatória e volta seguindo desgovernado contra o restaurante. Confira abaixo:

Em imagens de câmeras de segurança, percebe-se o veículo entrando em alta velocidade no terreno da churrascaria, sendo que por pouco não provocou um acidente com outro carro que vinha em sentido oposto da via.

Ao entrar no terreno, o carro bate em uma moto e avança em direção à entrada do estabelecimento. Outro motociclista que estava chegando no espaço percebe a vinda do veículo e escapa por uma fração de segundo.

O motorista do carro bateu em uma grade da fachada e deu a ré para fugir. Segundo informações da RPC, o cunhado do condutor procurou o primeiro motociclista para reparar os estragos na moto.

Câmera de segurança do estabelecimento mostra o momento em que o carro invade o local. Foto: Reprodução.

