O ambientalista Diego Saldanha, um dos nomes mais destacados na luta pela preservação ambiental do país, chamou a atenção dos seus seguidores nesta segunda-feira (25). Em um vídeo postado no seu perfil no Instagram, ele lamentou uma denúncia feita por seus vizinhas que levou agentes da Polícia Ambiental até sua casa, no bairro Atuba, em Curitiba.

+ Veja mais: Praça de Curitiba virou lixão? Denúncia tem 10 meses e problema continua

Segundo Diego, os policiais informaram que a denúncia falava em “desvio do leito do Rio Atuba”. “Parece brincadeira minha né pessoal? Mas não é. Infelizmente eu tenho vizinhos que não estão felizes com o sucesso do projeto e na tarde de ontem recebi a Força Verde averiguando uma denúncia de desvio de curso de água”, explicou Diego.

Para quem ainda não ligou o nome à pessoa, Diego Saldanha é o criador do projeto Eco-Barreira, uma engenhosa estrutura de saneamento ambiental que retira toneladas de lixos mensalmente. “Levei os policiais para conhecer meu projeto, mostrei o funcionamento da barreira e também toda a instalação, inclusive o museu com mais de 500 peças inusitadas que retirei do lixo”, contou.

No final, ao não constatarem nenhum crime ambiental, os policiais elogiaram o projeto do ambientalista e até posaram para uma selfie com Diego. “Não vai ser um ou dois vizinhos fracassados que vão me fazer parar”, disse.

+ Leia mais: Calor dá um refresco para Curitiba, mas sol já tem data para voltar

Diego e seu projeto já foram tema de várias reportagens na Tribuna e na imprensa do mundo todo. Mais recentemente, a banda Coldplay, em passagem por Curitiba, convidou Diego para assistir ao show e ajudou a divulgar a iniciativa.

Você já viu essas??

Xô calorão! Piscinas pertinho de Curitiba pra espantar o calor! Arte paranaense Em Londres, ator curitibano grava filme baseado em obra de Agatha Christie Altos salários! Cursos de piloto de drone em Curitiba indicam caminho para profissão com salários atraentes