Calor dá um refresco para Curitiba, mas sol já tem data para voltar

Após o forte calor dos últimos dias, Curitiba vive um período de calmaria. O alerta para altas temperaturas se foi, mas outro alerta, este amarelo para risco de tempestades, segue ativo no Instituto Nacional de Meteorologia. A terça-feira deve ser prioritariamente de tempo fechado em todo o Leste do Paraná, segundo o Simepar.

De acordo com o instituto, aumenta a presença de umidade na atmosfera e também as taxas de instabilidade no Paraná. Com isto, volta a chover em algumas áreas, mas especialmente entre o sul e o leste. A sensação de calor já não fica tão intenso, mais ao sul. “Instabilidade mais concentrada no leste do Paraná”, diz o Simepar.

A previsão de temperaturas para esta terça-feira é de mínima de 16°C e máxima de 30°C para Curitiba. No litoral, a máxima é de 26°C. Aliás, nos últimos dias, tem feito mais calor na capital do que nas praias. Na faixa norte, as temperaturas ainda se elevam de forma mais significativa, com valores próximos dos 35°C.

Amanhã, quarta-feira, o calor ainda prevalece, mas na quinta a máxima despenca dos 31°C do dia anterior para 16°C. O friozinho segue na sexta, mas no sábado o calor retorna, com máxima de 31°C novamente.

