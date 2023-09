Praça de Curitiba virou lixão? Denúncia tem 10 meses e problema continua

Copos plásticos jogados, garrafas de vidro quebradas e lixo espalhado são alguns dos problemas listados por moradores sobre a Praça Abílio de Abreu, no bairro Guabirotuba, em Curitiba. O local, também conhecido como Praça do Guabi, é extenso, possui uma bela vista da cidade e uma pista de rolimã, o que atrai muitas pessoas. Mas o problema começa quando se fala em limpeza. De acordo com o morador Adriano de Paula, durante a semana o espaço fica praticamente inabitável com a quantidade de lixo jogado na grama.

As reclamações sobre a condição da praça, que fica entre as ruas Governador Jorge Lacerda e Deputado Roberto Leal, não são recentes. Em novembro de 2022, a Tribuna publicou uma matéria falando sobre o lixo jogado e, além disso, sobre algazarras envolvendo som alto e pessoas urinando em locais impróprios.

Apesar dessa última questão ter melhorado, parece que parte do problema voltou. O morador comenta que com a chegada de dias mais quentes, o movimento na praça aumenta, especialmente nos fins de semana. São vários públicos que frequentam o local: famílias com crianças, pessoas com pets e jovens que se reúnem para conversar e beber.

Adriano aponta que o problema é a limpeza que a Prefeitura de Curitiba realiza. Ele afirma que em algumas semanas o serviço demora para acontecer, o que faz com que os resíduos plásticos se espalhem por todo local. “Resíduos de vidro acabam sendo quebrados e cada vez mais está se acumulando cacos de vidro na praça, prejudicando a utilização pelas crianças e animais de estimação”, completa.

Fotos: Adriano de Paula / colaboração.

De acordo com ele, na semana passada aconteceu um caso de manutenção insuficiente. Na última quinta-feira (21) ele relatou para a Tribuna que a praça ainda estava com os lixos do final de semana.

“Sou novo morador no bairro. Quando cheguei o clima ainda estava um pouco frio e a limpeza da praça estava mais ou menos, mas com a maior utilização nos dias ensolarados não ocorreu nenhuma adequação da prefeitura e a situação ficou muito ruim”, diz.

Fernando também afirma que enviou dois emails para a prefeitura, nos dias 15 e 18 de setembro, solicitando a limpeza da praça. Entretanto, não teve retorno.

“A Praça do Guabi tem uma linda visão da cidade e do pôr do sol. É uma área verde de referência para uma região que possui menos opções que as regiões norte e oeste. Merece mais atenção e cuidado”, afirma o morador.

Prefeitura fala sobre limpeza na Praça Abílio de Abreu

Por meio de nota, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) informa que faz a limpeza da Praça Abílio de Abreu toda segunda-feira, pois o local é muito utilizado aos fins de semana, principalmente quando as temperaturas estão mais altas.

“A Prefeitura também orienta a população sobre a conscientização sobre os resíduos deixados no local. O espaço é público e também cabe a cada cidadão o cuidado e a responsabilidade sobre o lixo deixado na praça. A manutenção quanto a roçada e podas de árvores é feita uma vez por mês pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente”, diz nota.

Na tarde desta segunda-feira (25), a Tribuna esteve na Praça do Guabi e viu que a limpeza do local estava sendo feita.

