Novo ciclone a caminho do Paraná vai fazer a temperatura despencar

A formação de um novo ciclone extratropical próximo à costa de Santa Catarina e o litoral norte do Rio Grande do Sul vai modificar o tempo no Paraná durante a semana. A previsão que a quinta-feira (28), a temperatura vai cair bastante em Curitiba, com a mínima ficando próxima dos 10ºC, segundo o Simepar.

A alteração no tempo é associada a uma frente fria associada ao ciclone que vai provocar a queda na temperatura e com possibilidade de temporais isolados de vento e granizo em diferentes pontos do Paraná.

Ainda de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), os próximos dias ainda serão de calor intenso. Na quinta, a mínima deve ficar próxima dos 10ºC, ou seja, uma amplitude térmica acentuada, algo que pode complicar a saúde das pessoas.

Para o padrão curitibano de temperatura, a sexta-feira (29) também vai seguir agradável, mas o calor já voltará no próximo fim de semana, com temperaturas quase batendo novamente nos 30ºC.

