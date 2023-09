Um acidente na PR-422, em Tomazina, na região do norte pioneiro, resultou na morte de Josélia Cristina Carneiro Ferreira, aos 55 anos. Josélia era secretária municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão ocorreu no sábado (23), entre a caminhonete em que estava Josélia e um caminhão.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Josélia estava como passageira e seguia sentido Tomazina. O condutor da caminhonete e o caminhoneiro não se feriram. A secretária chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada no hospital.

A prefeitura de Tomazina decretou luto oficial de três dias e suspendeu as aulas da rede pública municipal nesta segunda-feira (25).

O sepultamento de Josélia Cristina ocorre nesta segunda no Cemitério Municipal de Arapoti.

