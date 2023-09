Motorista de ônibus de acidente na BR-116 admite que dormiu ao volante

O motorista do ônibus que caiu numa ribanceira na altura do km 30 da BR-116, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, admitiu para a polícia que dormiu ao volante.

O acidente gravíssimo aconteceu na madrugada desta segunda-feira (25), por volta das 4h40. Viaturas do IML, Bombeiros e ambulâncias foram encaminhadas ao local para prestar atendimento ao acidente. O ônibus levava 54 pessoas, uma delas ficou em estado grave, sendo encaminhada ao Hospital Angelina Caron. Uma passageira morreu.

O motorista Paulo Marques Filho prestou depoimento sobre o acidente para a Polícia Civil. Segundo apurou reportagem do jornal Boa Noite Paraná, da RPC, o motorista disse primeiro que acreditava ter tido um mau súbito na direção.

Questionado novamente pela polícia, o motorista então admitiu que estava cansado e que dormiu ao volante depois que as passageiras que estavam na cabine pararam de conversar com ele.

O ônibus envolvido no acidente tinha de São Paulo com destino a Curitiba, cerca de 70 quilômetros da capital. O acidente ocorreu em um trecho sinuoso e de muitas curvas. O ônibus é da empresa Capanema Tour e fazia a viagem pela plataforma Buser.

Capanema Tour

Capanema Tour lamentou o acidente. Em nota, a empresa disse que está dando suporte às vítimas e familiares. A empresa afirmou ainda que providenciou outro ônibus para o transporte dos demais passageiros até o destino.

