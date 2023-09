O quilômetro 30 da BR-116, sentido Curitiba, ficou por aproximadamente quatro horas completamente interditado na manhã desta segunda-feira (25), após um acidente gravíssimo envolvendo um ônibus. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PFR) uma mulher morreu com o capotamento do ônibus. Há, porém, atendimentos às múltiplas vítimas feridas. Perto das 8h15 uma das faixas foi liberada e o trânsito começou a fluir.

O acidente ocorreu por volta das 4h40 e viaturas do IML, Bombeiros e ambulâncias foram encaminhadas ao local. Ninguém passa no sentido Curitiba. A informação inicial é de que o ônibus levava 54 pessoas, sendo 53 passageiros e um motorista.

+Leia mais! Novo prédio gigante será um dos maiores do mundo e renderá milhões para Balneário Camboriú

Segundo a PRF além do óbito confirmado, uma pessoa ficou em estado grave e foi encaminhada ao Hospital Angelina Caron, na região metropolitana de Curitiba. Passageiros com lesões leves também foram encaminhados a este hospital.

O acidente envolve um ônibus que tinha de São Paulo com destino a Curitiba, cerca de 70 quilômetros da capital. O acidente ocorreu em um trecho sinuoso e de muitas curvas. O ônibus é da empresa Capanema Tour.

Mais informações em instantes!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!