Veja no mapa

Motoristas que circulam pelo bairro Sítio Cercado, em Curitiba, precisam ficar atentos às mudanças no trânsito da região, a partir desta segunda-feira (25). Nesta data, a Rua Ignez de Lourdes Gomes Macedo vai passar a ter sentido único de circulação.

LEIA MAIS – Passinhos dos anos 80 estão de volta! Grupo Flashback faz sucesso em Curitiba

O objetivo da mudança, de acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), é aprimorar a fluidez do tráfego, eliminar conflitos e garantir maior segurança no trânsito para a comunidade escolar do Colégio Estadual Inez Vicente Borocz.

Mudança no trânsito no Sítio Cercado. Imagem: Divulgação/SMCS

Com essa modificação, a Rua Ignez de Lourdes Gomes Macedo passará a ter sentido único de circulação no trecho que vai da João Krawczyk até a Nova Aurora.

Pedido da comunidade

A solicitação de mudança, ainda segundo a Setran, partiu da própria comunidade, já que estudantes e seus familiares vinham se queixando dos frequentes congestionamentos nos horários de entrada e saída das aulas. A implantação do sentido único contribuirá para reduzir conflitos, ordenar o tráfego e melhorar a fluidez na região.

VIU ESSA? Mega-Sena 2636 milionária premia apostas de Curitiba e RMC! Veja valor do prêmio

Agentes de trânsito estarão presentes na área para orientar os motoristas. Em caso de chuva intensa ou forte garoa, a alteração de sentido poderá ser adiada.

Intervenções no trânsito

Em Curitiba, intervenções como essa no trânsito da cidade são precedidas por estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos, pedestres e o impacto no tráfego. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela Superintendência de Trânsito, bem como nas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba e outros canais da Prefeitura.

Você já viu essas??

Xô calorão! Piscinas pertinho de Curitiba pra espantar o calor! Arte paranaense Em Londres, ator curitibano grava filme baseado em obra de Agatha Christie Altos salários! Cursos de piloto de drone em Curitiba indicam caminho para profissão com salários atraentes