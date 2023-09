Por pouco! Por apenas um número, apostas feitas em Curitiba e em São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital, não faturaram o prêmio principal de R$ 40 milhões da Mega-Sena 2636. O concurso, que foi realizado na noite de sábado (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), teve como ganhador com seis acerto uma aposta feita em Lucas do Rio Verde (MT).

Os números sorteados na Mega-Sena 2636 foram: 05 – 16 – 38 – 42 – 43 – 48

Mas os apostadores do Paraná que fizeram cinco dezenas não vão ficar de “mãos abanando”, afinal, cada um vai receber o prêmio de R$ 74.465,40. Em Curitiba um bolão vai dividir o prêmio da quina da Mega-Sena. Já em São José dos Pinhais, Cascavel e Londrina, apostas simples renderam essa grana aos ganhadores. Confira abaixo onde foram feitas as apostas premiadas!

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (26), com prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Como jogar na Mega-Sena?

Na Mega-Sena o jogador ganha prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para jogar basta marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).



Mega-Sena 2636

Apostas do Paraná ganhadoras com cinco acertos

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CASCAVEL/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Sim Simples 1 R$74.465,42 CURITIBA/PR SUA SORTE LOTERIAS LTDA 6 Não Bolão 6 R$74.465,40 LONDRINA/PR CASA LOTERICA JARDIM DA SORTE 6 Não Simples 1 R$74.465,42 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERIAS URANO LTDA 6 Não Simples 1 R$74.465,42

